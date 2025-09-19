Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Jojo Todynho não entra em acordo com PT em audiência por declarar receber proposta para apoiar Lula

Advogados da artistas chamaram ação de inepta e afirmaram que representantes do PT não sabem interpretar texto

Reportar Erro
Jojo Todynho comentou sobre suposta proposta de apoiar a campanha de Lula Jojo Todynho comentou sobre suposta proposta de apoiar a campanha de Lula  - Foto: Reprodução/Instagram

Terminou sem acordo a audiência entre a a influenciadora Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT) nesta quinta-feira. A ação foi movida pela legenda, após a artistas afirmar que tinha recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 2022.

Após sair do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a cantora gravou um vídeo ao lado de seus advogados contando como foi a discussão. Os profissionais alegaram que o PT não soube interpretar texto e que, como Jogo não afirmou quem teria oferecido o dinheiro, a ação era inepta. A influencer, no entanto, não apresentou elementos para corroborar suas declarações.
 

Leia também

• Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

• Michelle posta foto de Lula com camisa a favor de anistia

• Rueda é acusado de ser dono de aviões ligados ao PCC e apressa saída do União Brasil do governo Lula

— A tentativa de criminalizar as declarações de Jojo Todynho revela não apenas a falta de interpretação de texto, mas também o desconhecimento mais elementar sobre os contornos do crime de difamação. A fala em questão não individualiza sujeito determinado, tampouco atribui fato criminoso ou desonroso a pessoa específica, requisitos indispensáveis para a configuração típica — afirmou o advogado Sérgio Figueiredo.

Uma primeira tentativa de tentar um acordo entre o PT e a cantora acabou sendo adiada e a audiência desta quinta foi o primeiro encontro entre as partes. As falas de Jojo sobre a suposta proposta foram feira em no podcast Brasil Paralelo, em novembro do ano passado. Na entrevista, a cantora disse também que outros artistas que fizeram campanha para Lula também teriam sido pagos pelo partido, o que foi desmentido veementemente pela então presidente do PT à época das declarações, Gleisi Hoffmann.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter