Política Jojo Todynho não entra em acordo com PT em audiência por declarar receber proposta para apoiar Lula Advogados da artistas chamaram ação de inepta e afirmaram que representantes do PT não sabem interpretar texto

Terminou sem acordo a audiência entre a a influenciadora Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT) nesta quinta-feira. A ação foi movida pela legenda, após a artistas afirmar que tinha recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 2022.

Após sair do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a cantora gravou um vídeo ao lado de seus advogados contando como foi a discussão. Os profissionais alegaram que o PT não soube interpretar texto e que, como Jogo não afirmou quem teria oferecido o dinheiro, a ação era inepta. A influencer, no entanto, não apresentou elementos para corroborar suas declarações.



— A tentativa de criminalizar as declarações de Jojo Todynho revela não apenas a falta de interpretação de texto, mas também o desconhecimento mais elementar sobre os contornos do crime de difamação. A fala em questão não individualiza sujeito determinado, tampouco atribui fato criminoso ou desonroso a pessoa específica, requisitos indispensáveis para a configuração típica — afirmou o advogado Sérgio Figueiredo.

Uma primeira tentativa de tentar um acordo entre o PT e a cantora acabou sendo adiada e a audiência desta quinta foi o primeiro encontro entre as partes. As falas de Jojo sobre a suposta proposta foram feira em no podcast Brasil Paralelo, em novembro do ano passado. Na entrevista, a cantora disse também que outros artistas que fizeram campanha para Lula também teriam sido pagos pelo partido, o que foi desmentido veementemente pela então presidente do PT à época das declarações, Gleisi Hoffmann.

