Entrevista Jojo Todynho: "Sofro preconceito o tempo todo, mas eu sei quem sou e isso me basta'" diz a artista Em entrevista, a cantora fala também sobre o novo cotidiano com a prática de exercícios, luta e dieta

Desde o começo de fevereiro, Jojo Todynho decidiu mudar seus hábitos alimentares e seguir “novos protocolos de saúde”, como ela mesma gosta de falar. Entrou na academia, faz aulas de luta e tem uma nutricionista, que também é sua empresária, auxiliando na alimentação — ela inclusive prepara marmitas e leva para as aulas do curso de direito que está frequentando.

Foi necessária uma verdadeira mudança de atitude nos hábitos alimentares da cantora. Ela sempre foi uma pessoa que come muito a noite e fica o dia inteiro sem comer se for preciso, o que é errado, pois a noite não produzimos as enzimas digestivas como no almoço e nosso metabolismo está mais lento se preparando para o sono, assim prejudicando o ciclo circadiano, consequentemente o sono, emagrecimento, ganho de massa, concentração e energia, acumulando mais gordura.

O objetivo final, além de emagrecer cerca de 30 quilos, é melhorar a saúde. Nos últimos exames que fez, Todynho foi diagnosticada com esteatose hepática, condição conhecida como acúmulo de gordura no fígado, que pode acontecer devido ao excesso de peso corporal, diabetes, sedentarismo e alcoolismo.

— A minha maior preocupação foi em razão da minha idade. Eu sou muito nova para ter isso, mas graças a Deus sou cercada por médicos competentes que agiram rápido com medicação e protocolos quando a luz amarela acendeu — disse a artista em entrevista ao Globo.

Confira a entrevista:

Por que você decidiu fazer dieta?

Prefiro chamar de reeducação alimentar. Achei que chegou a hora de levar a sério os conselhos e os protocolos que a minha nutricionista, e empresária, Renata Branco, sempre me passou. Acima de tudo é uma questão de saúde e qualidade de vida, a perda de peso é consequência.

Qual alimento que você sente mais falta durante a dieta?

Eu sinto falta de carboidratos, petiscos e da minha cervejinha. Mas sempre tem aquela desobediência do final de semana, que a minha nutri não leia isso. Entretanto, estou tendo mais responsabilidade e qualidade com o que eu como no meu dia a dia. A parte mais chata até o momento é abrir mão das gostosuras, mas eu já estou me acostumando.

Além da academia, você também faz luta. Está gostando de introduzir esses exercícios físicos no seu dia a dia?

Muito e mais do que isso, estou começando a sentir a maior diferença não só na parte da estética, até meu humor melhorou. Me sinto mais disposta e animada.

O diagnóstico de gordura no fígado foi um diferencial? Foi um choque receber essa notícia?

A minha maior preocupação foi em razão da minha idade. Eu sou muito nova para ter isso, mas graças a Deus sou cercada por médicos competentes que agiram rápido com medicação e protocolos quando a luz amarela acendeu.

Você desistiu de fazer a bariátrica. Essa é sua decisão final ou talvez você possa voltar atrás daqui um tempo? E por qual motivo desistiu de fazer a cirurgia?

Ela era uma alternativa para mim porque não queria treinar, não queria fazer dieta. Eram coisas que eu não gostava de fazer. Mas acabei tomando gosto por isso e chegando em bons resultados. Acredito que vou conseguir atingir minhas metas e objetivos fazendo essa reeducação em todos os sentidos, por isso decidi por não operar.

Você já sofreu em algum momento da vida preconceito por estar com sobrepeso?

Eu sofro preconceito o tempo todo. Por ser quem eu sou, vir de onde eu vim e ter chegado aonde cheguei. Mas eu nunca fui de ser parada pela opinião de ninguém. Eu sei quem sou e isso me basta.

