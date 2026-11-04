A- A+

Eleições EUA Jon Ossoff, a nova figura dos democratas, critica Trump após vitória na Geórgia Aos 39 anos, o democrata garantiu a vitória na disputa contra o republicano Mike Collins

O democrata Jon Ossoff, reeleito para o Senado pelo estado da Geórgia e uma figura em ascensão com vistas às eleições presidenciais de 2028, afirmou na terça-feira (3) que as vitórias de seu partido representam a rejeição, por parte dos americanos, à "corrupção" e à "incompetência" de Donald Trump.

Aos 39 anos, Ossoff garantiu a vitória na disputa contra o republicano Mike Collins.

"Em vitórias avassaladoras e decisivas, o povo americano repudiou a depravação, a corrupção e a incompetência do fracassado presidente 'pato manco' (expressão em inglês para definir um governante em fim de mandato) Donald J. Trump", disse Ossoff em um discurso enérgico diante de seus apoiadores.

Ossoff tem insistido que não "tem qualquer intenção" de entrar na corrida pela Casa Branca, mas já desponta como uma das alternativas dos democratas para as eleições de 2028.

Muitos de seus apoiadores, ouvidos pela AFP em Atlanta nos últimos dias, expressam abertamente o apoio a uma eventual candidatura do senador reeleito.

"Precisamos de sangue novo" na política, declarou a enfermeira Gracie Surface, após votar em Ossoff.

"Vou apoiá-lo, sem dúvida alguma, se for isso que ele decidir fazer", promete Tracie Moore, uma empreendedora negra de cerca de 50 anos que compareceu para celebrar a reeleição dele na noite de terça-feira (3).

"Eu odiaria perdê-lo, então estou sendo um pouco egoísta aqui, não quero que ele concorra à presidência, justamente por causa do bom trabalho que ele tem feito na Geórgia", confessou Michael Diaz, assistente jurídico de 22 anos.

Vitória com folga

Por ora, Ossoff conquistou uma vitória com folga na Geórgia, estado onde Trump se impôs em 2024.

O resultado dá um impulso maior ao Partido Democrata em sua tentativa de ganhar terreno desde o retorno de Trump à Casa Branca.

Durante a campanha, Jon Ossoff chamou a atenção da mídia, em parte, devido à forma como descreveu Trump durante um comício: "Ele dorme nas reuniões. Joga golfe e vende ações. Não quer fazer o trabalho (de presidente). Quer construir seu salão de baile e viajar com Natalie em seu palácio voador (...) oferecido pelo emir do Catar".

A frase acertou em cheio. O vídeo viralizou nas redes sociais e, de quebra, colocou sob os holofotes Natalie Harp, a onipresente, porém pouco conhecida, assessora de Donald Trump.

Além desse momento de repercussão midiática, seus apoiadores elogiam sua "autenticidade", sua "empatia" e sua capacidade de conseguir apoio para além das divisões partidárias.

Ossoff chega, inclusive, a evocar a imagem do ex-presidente Barack Obama.

"Quando ele fala, me lembra Barack Obama (...) ele é autêntico", afirma Mary, uma mulher negra na casa dos sessenta anos que participou da campanha de porta em porta.

A primeira vitória de Ossoff remonta a 2021, quando ele triunfou em uma disputa que, a princípio, era desfavorável, contra o senador republicano que buscava a reeleição.

Nascido em uma família judaica de Atlanta, Jon Ossoff tornou-se, então, o senador mais jovem daquele período legislativo, aos 33 anos.

Veja também