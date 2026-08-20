Qui, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta20/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Jóquei pernambucano de 27 anos morre após cair de cavalo durante prova no Rio de Janeiro

Cavalo onde Leandro Henrique estava saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o jovem, que sofreu um traumatismo craniano e teve uma fratura exposta no quadril

Reportar Erro
Acidente aconteceu no último domingo (16), durante uma corrida no Jockey Club BrasileiroAcidente aconteceu no último domingo (16), durante uma corrida no Jockey Club Brasileiro - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Morreu na madrugada da quarta-feira (19) o jóquei profissional pernambucano Leandro Henrique, aos 27 anos, após sofrer uma queda de cavalo durante prova no Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu no último domingo (16), durante uma corrida no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio. O atleta estava internado desde então.

O cavalo em que Leandro estava saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o homem, que sofreu um traumatismo craniano e teve uma fratura exposta no quadril.

Inicialmente, o jóquei foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia. Ele foi transferido na terça-feira (18) a uma unidade de saúde particular, onde foi assistido por médicos especialistas.

Leia também

• Prefeitura do Recife anuncia que reabrirá a Rua da Imperatriz para carros após estudo

• Mercado Capitão promove 1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indígena do Recife

• Recife: aluna da rede municipal tem dedo amputado após prendê-lo em porta em "interação com colegas"


A morte de Leandro Henrique foi confirmada nessa quarta-feira pelas redes sociais do atleta e da companheira, a também joqueta Victoria Mota, com quem tem uma filha.

"É um momento muito difícil", afirmou em vídeo publicado nos stories do Instagram.

O Jockey Club Brasileiro, onde o acidente aconteceu, também emitiu uma nota lamentando a morte do atleta.

"Leandro deixa uma trajetória marcante no turfe brasileiro e uma profunda saudade entre familiares, amigos, profissionais e admiradores do esporte. O Jockey Club Brasileiro, enlutado, manifesta seu profundo pesar e se solidariza com Victoria, Manoela, familiares e amigos de Leandro Henrique neste momento de imensa dor", afirma o comunicado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jockey Club Brasileiro (@jockeyclubbrasileiro)


Trajetória
Leandro iniciou sua trajetória como atleta aos 9 anos, na Escola de Pôneis, no Recife, e construiu uma carreira de destaque no turfe brasileiro.

Em seu primeiro ano no Hipódromo da Gávea, aos 16 anos, venceu a estatística de jóqueis da Temporada 2016/2017, feito inédito como aluno da Escola de Profissionais do Turfe do Jockey Club Brasileiro.

Ao longo da carreira, conquistou o GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1), o GP Jockey Club Brasileiro (G1), o GP Estado do Rio de Janeiro (G1), o GP Presidente da República (G1) e, em 2025, o Grande Prêmio Brasil (G1), com o cavalo Sinsel.

O velório acontece nesta quinta-feira (20), das 15h às 17h, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. O enterro deve ser realizado no Recife, mas a data e o local ainda não foram divulgados.

Em homenagem à trajetória e sua paixão pelo Flamengo, Leandro Henrique receberá uma homenagem póstuma no Maracanã, no domingo (30), durante a partida entre Flamengo e Botafogo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter