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Luto Jóquei pernambucano de 27 anos morre após cair de cavalo durante prova no Rio de Janeiro Cavalo onde Leandro Henrique estava saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o jovem, que sofreu um traumatismo craniano e teve uma fratura exposta no quadril

Morreu na madrugada da quarta-feira (19) o jóquei profissional pernambucano Leandro Henrique, aos 27 anos, após sofrer uma queda de cavalo durante prova no Rio de Janeiro.



O acidente aconteceu no último domingo (16), durante uma corrida no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio. O atleta estava internado desde então.



O cavalo em que Leandro estava saiu da pista e pulou os cavaletes, derrubando o homem, que sofreu um traumatismo craniano e teve uma fratura exposta no quadril.



Inicialmente, o jóquei foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por cirurgia. Ele foi transferido na terça-feira (18) a uma unidade de saúde particular, onde foi assistido por médicos especialistas.



A morte de Leandro Henrique foi confirmada nessa quarta-feira pelas redes sociais do atleta e da companheira, a também joqueta Victoria Mota, com quem tem uma filha.

"É um momento muito difícil", afirmou em vídeo publicado nos stories do Instagram.

O Jockey Club Brasileiro, onde o acidente aconteceu, também emitiu uma nota lamentando a morte do atleta.

"Leandro deixa uma trajetória marcante no turfe brasileiro e uma profunda saudade entre familiares, amigos, profissionais e admiradores do esporte. O Jockey Club Brasileiro, enlutado, manifesta seu profundo pesar e se solidariza com Victoria, Manoela, familiares e amigos de Leandro Henrique neste momento de imensa dor", afirma o comunicado.



Trajetória

Leandro iniciou sua trajetória como atleta aos 9 anos, na Escola de Pôneis, no Recife, e construiu uma carreira de destaque no turfe brasileiro.



Em seu primeiro ano no Hipódromo da Gávea, aos 16 anos, venceu a estatística de jóqueis da Temporada 2016/2017, feito inédito como aluno da Escola de Profissionais do Turfe do Jockey Club Brasileiro.



Ao longo da carreira, conquistou o GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1), o GP Jockey Club Brasileiro (G1), o GP Estado do Rio de Janeiro (G1), o GP Presidente da República (G1) e, em 2025, o Grande Prêmio Brasil (G1), com o cavalo Sinsel.



O velório acontece nesta quinta-feira (20), das 15h às 17h, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. O enterro deve ser realizado no Recife, mas a data e o local ainda não foram divulgados.



Em homenagem à trajetória e sua paixão pelo Flamengo, Leandro Henrique receberá uma homenagem póstuma no Maracanã, no domingo (30), durante a partida entre Flamengo e Botafogo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.

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