Educação Jornada Bett Nordeste acontece nos próximos dias 27 e 28 de agosto, no Recife Expo Center Promovido em parceria com o Sinepe-PE, a programação inclui três auditórios simultâneos, com a presença de mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais, além de exposição

Nos dias 27 e 28 de agosto, acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, a Jornada Bett, um dos maiores eventos de educação do Nordeste. O encontro reunirá educadores, diretores, gestores, empreendedores, especialistas e secretários de educação de toda a região. Com visitação gratuita, as inscrições podem ser feitas online através do site da Bett Brasil.

Promovido em parceria com o Sinepe-PE, a programação inclui três auditórios simultâneos, com a presença de mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais, além de uma área de exposição com soluções, produtos e inovações de mais de 40 empresas do setor educacional.

Jornada Bett Nordeste

Nesta edição, a Jornada Bett Nordeste tem como tema central “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”. A proposta reflete o compromisso da Bett Brasil em promover discussões que levem em conta os desafios atuais da educação, ao mesmo tempo em que apontam caminhos possíveis para a reinvenção da aprendizagem, com coragem, inovação e compromisso com a vida.

Segundo Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, o conceito de “nova aprendizagem” busca ampliar o olhar sobre o que ensinamos, como ensinamos e com qual propósito.

“A regeneração dos futuros começa, necessariamente, por transformar a maneira como educamos. A concepção de ‘nova aprendizagem’ reforça a urgência de repensar o que, como e para que ensinamos, considerando os desafios da atualidade e o papel da educação como promotora de sentido e transformação”, explica.

Com base no tema, a programação está organizada em torno de quatro grandes eixos temáticos, os 4 C’s da Jornada: Convivência, Consciência, Cuidado e Criação. Cada um deles convida o público a refletir sobre diferentes dimensões da educação em tempos de mudanças rápidas e incertezas constantes.

O eixo ‘Convivência’ propõe pensar a escola como espaço de relações saudáveis, democrático, inclusivo e de pertencimento. Já ‘Consciência’ abordará como lidar com o excesso de informações, os riscos da desinformação e a importância do pensamento crítico, da ética digital e do uso consciente da Inteligência Artificial.

O eixo ‘Cuidado’ trará reflexões sobre o cuidado com o planeta e com as pessoas, explorando temas como saúde mental, bem-estar e sustentabilidade. Por fim, o eixo ‘Criação’ abordará a valorização das metodologias ativas, da autoria e do protagonismo estudantil na construção do conhecimento.

Educação Pública

Uma das novidades da Jornada Bett deste ano é o auditório exclusivo para a Educação Pública, com acesso gratuito ao público. O espaço trará debates sobre os principais desafios do setor, apresentação de cases de gestão pública e soluções inovadoras para o ensino nas redes municipais e estaduais.

Entre os destaques, o painel “Será que a educação pública já perdeu a onda da Inteligência Artificial?”, no dia 28 de agosto, reunirá nomes de referência como o cientista-chefe da TDS Company, Silvio Meira; o professor da UFPE e head de Pedagogia na Proz, Luciano Meira; o professor da FGV, Alexandre Schneider; e a consultora educacional da CESAR School, Tanci Simões.

A tecnologia também será foco do debate “Tecnologia para todos: infraestrutura e equidade nas escolas”, no dia 27 de agosto. Participam o diretor de Tecnologia e Inovação no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Delson Silva, e o cofundador da School Guardian, Leo Gmeiner, que discutirão os caminhos para garantir conectividade com propósito pedagógico a todas as escolas do país.

Já a pauta da inclusão estará em evidência no painel “Inclusão: o compromisso da Educação em Direitos Humanos”, no dia 28 de agosto. A conversa contará com a presença de Eliane Passos, presidente do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, e Josevanda Franco, consultora da Unesco e presidente da Undime Nordeste e da Undime Sergipe. Para conferir a programação completa, clique aqui.

Palestras

As "palestras inspiradoras" encerrarão cada dia da Jornada Bett. No dia 27 de agosto, o educador espanhol Xavier Aragay, presidente da Reimagine Education, sobe ao palco com a provocativa pergunta: “Estamos preparados para liderar a transformação educacional que nos espera?”. Aragay compartilhará estratégias e experiências que já estão moldando o futuro da educação em diversos países.

Já no dia 28 de agosto, será a vez da ativista na causa da inclusão Raquel Cabral, que acumula mais de 890 mil seguidores nas redes sociais. Mãe do Marcello, que tem síndrome de Down, Raquel traz a palestra “Cabe todo mundo no mundo”, com um relato emocionante sobre a importância da escuta, da empatia e da construção de espaços verdadeiramente inclusivos nas escolas.

Reflexões

A programação trará reflexões fundamentais sobre o bem-estar e a convivência nas escolas. No dia 27 de agosto, a sessão “Convivência consciente: construindo uma escola de relações saudáveis” reunirá a fundadora da MindKids, Daniela Degani, e a professora de linguagem e supervisora do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Rossana Fonseca. A proposta é discutir estratégias para promover ambientes educativos mais empáticos, inclusivos e respeitosos.

Já no dia 28 de agosto, o painel “Socioemocional é saúde: o que a escola tem a ver com isso?” contará com a presença do médico, educador e escritor Jairo Bouer, ao lado da psicóloga e professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, Rafaella Cursino. Juntos, eles debaterão como o cuidado com as emoções pode ser integrado ao ambiente escolar de forma eficaz.

As transformações pedagógicas impulsionadas pela tecnologia e a criatividade também estarão em destaque no evento. A palestra “Implementando a IA: o que importa para a escola”, no dia 28 de agosto, abordará aplicações práticas e possíveis caminhos para a incorporação da Inteligência Artificial no cotidiano escolar. Participam da conversa o sociólogo e pesquisador Daniel Magnavita e o consultor educacional Fernando Trevisani.

No mesmo dia, o painel “Criar faz parte da aprendizagem: quando a imaginação muda a dinâmica escolar” convida o público a refletir sobre o papel da autoria e da inovação no processo de ensino-aprendizagem. O diálogo contará com a presença de Cris Sanches, head de Inovação e Tecnologia Educacional da YDUQS, e de Manu Bezerra, professora e designer de experiências de aprendizagem.

Além do auditório principal “Plenária”, a Jornada Bett contará com o auditório “Aquário”, um espaço com proposta inovadora que estimula a interação direta entre especialistas e público. Nesse formato, qualquer pessoa da plateia pode subir ao palco e participar das discussões, promovendo uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e colaborativa.

Exposição e networking

Além da programação de conteúdo, a Jornada Bett Nordeste contará com uma área de exposição com mais de 40 empresas, incluindo startups, sistemas de ensino, editoras, plataformas digitais, soluções socioemocionais, formação continuada e fornecedores de tecnologia, entre outras. A presença dessas marcas permite ao público conhecer novas ferramentas, fechar parcerias e fomentar negócios com foco no cenário educacional.

Como participar da Jornada Bett Nordeste?

As inscrições para a Jornada Bett devem ser feitas pelo site oficial do evento aqui. Há dois tipos de credenciais disponíveis:

• Credencial de Visitante: gratuita, com acesso à área de exposição e ao auditório de Educação Pública, durante os dois dias do evento;

• Credencial de Congressista: acesso completo a toda a programação de conteúdo nos três auditórios, com certificado de participação, e à área de exposição, com opções de um ou dois dias.

Com informações da assessoria.

