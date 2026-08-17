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EDUCAÇÃO Jornada Bett Nordeste reúne especialistas e gestores da educação no Recife Evento será realizado nos dias 19 e 20 de agosto, no Recife Expo Center, com mais de 70 palestrantes, 50 marcas expositoras e expectativa de dois mil participantes

O Recife recebe, nos dias 19 e 20 de agosto, a Jornada Bett Nordeste, evento promovido pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco(SINEPE-PE). A programação reunirá gestores, educadores, especialistas e representantes do poder público para discutir práticas, desafios e tendências da educação básica nas redes pública e privada.

Com o tema “Inteligência em ação: experiências que transformam a educação”, o evento será realizado no Recife Expo Center e tem expectativa de receber mais de dois mil participantes. A programação contará ainda com 50 marcas expositoras e 70 palestrantes.

Os debates serão distribuídos em quatro eixos temáticos: Ação Pedagógica, com foco em metodologias ativas, inovação e integração curricular; Ação Coletiva, voltada à gestão escolar e ao fortalecimento das comunidades educativas; Ação Digital, que abordará plataformas educacionais, recursos tecnológicos e inteligência artificial; e Ação Inclusiva, dedicada a temas como diversidade, equidade, saúde mental e cidadania digital.

Durante os dois dias, a programação para congressistas será dividida em três auditórios simultâneos: Plenária, Aquário e Educação Pública. O formato permitirá que os participantes escolham os conteúdos de acordo com seus interesses e áreas de atuação.

A Jornada também terá diferentes formatos de apresentação, como as sessões Inspiradoras, as Rodas de Conversa, mediadas por jornalistas, os Talks, com falas individuais de 30 minutos, e os painéis expositivos, que reunirão dois convidados para compartilhar experiências e interagir com o público.

Palestrantes

Entre os palestrantes confirmados estão a professora Débora Garofalo, considerada a educadora mais influente do mundo pela Teacher Prize e referência em políticas educacionais; a advogada especialista em Direito Digital Alessandra Borelli; o futurista e fundador da Saber Ampliado, Pedro Cortella; a diretora executiva do Instituto Reúna, Katia Smole; e a professora de redação Fernanda Bérgamo.

Também participam o professor e Head de Pedagogia da Proz Educação, Luciano Meira; a coordenadora de Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Pernambuco, Patrycia Alves; o escritor e criador do conceito de Designer de Imaginação Hugo Madureira; o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Alex Gomes; e o presidente da Undime Nacional, Luiz Miguel Garcia.

Os congressistas terão acesso à programação dos três auditórios, à área de exposição e ao certificado de participação. A exposição funcionará das 12h às 20h no dia 19 e das 9h30 às 19h no dia 20. Já o congresso ocorrerá das 13h às 19h no primeiro dia e das 10h às 18h no segundo.

Visitação gratuita

Também será possível participar do evento como visitante, com credencial gratuita. Nessa modalidade, o público terá acesso à área de exposição, à palestra de abertura e à programação completa do Auditório de Educação Pública durante os dois dias.

As inscrições estão disponíveis no site oficial da Jornada Bett Nordeste.

Com informações da assessoria de imprensa

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