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Saúde

Jornada de Fisioterapia debate uso da inteligência artificial e rotina dos profissionais no Recife

Evento gratuito ocorre de terça (20) a quinta (22), com debates sobre a formação e o mercado de trabalho

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XIII Jornada de Fisioterapia do Centro Universitário Tiradentes (Unit) discute áreas de atuação profissional XIII Jornada de Fisioterapia do Centro Universitário Tiradentes (Unit) discute áreas de atuação profissional - Foto: Divulgação

O avanço da inteligência artificial na saúde, os desafios do raciocínio clínico e os caminhos para construir uma carreira na fisioterapia estarão em discussão na XIII Jornada de Fisioterapia do Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Aberto ao público, o evento gratuito ocorre de terça (20) a quinta-feira (22) com uma programação que envolverá atualização científica, atividades práticas e troca de experiências sobre diferentes áreas de atuação profissional.

A proposta é aproximar os participantes de temas que fazem parte da formação e da rotina dos fisioterapeutas, desde a interpretação de exames e a classificação de diagnósticos até as possibilidades de especialização e os desafios da atuação no mercado de trabalho.

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“Trazemos uma perspectiva sobre o papel do estudante no desenvolvimento da profissão e apresentamos campos variados e em alta no mercado, ampliando horizontes de atuação, além de incentivar a pesquisa e a produção científica, e valorizar o protagonismo estudantil”, explica a coordenadora do curso de Fisioterapia da Unit, Thainá Figueiredo.

Programação 
Na terça-feira (20), a jornada contará com workshop sobre exames de imagem e raciocínio clínico na fisioterapia, com Thiago Eugênio, professor, especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapeuta do serviço de Cardiologia e Preceptor de Residência no Hospital Agamenon Magalhães.

No mesmo dia, terá outro workshop sobre a Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos (CBDF), com Cinthia Vasconcelos, Professora Associada do Departamento de Fisioterapia da UFPE e vice-diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da instituição. 

Na quarta-feira (21), a programação abordará os caminhos da residência profissional e suas possibilidades para a carreira, em mesa-redonda com residentes das áreas de Urgência e Trauma, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Pediatria.

Às 20h15, Lucas Glasner, professor universitário, psicólogo clínico e analista de Psicologia Educacional, conduz a palestra “IA na Saúde: ameaça ou superpoder?”, que propõe discutir o papel da inteligência artificial na área.

Já na quinta-feira (22), o destaque é a palestra “Você contrataria esse Fisioterapeuta? – Marketing, Marca Pessoal e Ética na Fisioterapia”, com Robertson Alves, professor, administrador com formação em Marketing, pós-graduado em Design da Informação pela UFPE e em Gestão Educacional pela Universidade.

O último dia também terá a Mostra Exitosa, com apresentação de trabalhos acadêmicos e premiação das pesquisas de destaque.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no link.

Serviço
XIII Jornada de Fisioterapia – Ciência, Inovação e Prática
Quando: 20 a 22 de outubro
Onde: Unit, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 3905, Imbiribeira, no Recife.
Entrada gratuita e aberta ao público
Como se inscrever: link

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