EDUCAÇÃO Jornada de Foguetes reunirá mais de 5 mil alunos do Brasil no Rio Até dezembro, o encontro terá 5.220 estudantes

Começa na próxima segunda-feira (3), no município fluminense de Barra do Piraí, a Jornada de Foguetes, da qual participarão os vencedores da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), realizada este ano, com participação de mais de 300 mil estudantes de todo o país.

Foram distribuídas 6.188 medalhas aos vencedores, 60,2% destinadas a estudantes da rede pública de ensino. A Jornada encerra a OBAFOG, realizada para alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Até dezembro, a Jornada reunirá 5.220 estudantes de todo o Brasil.

Os melhores colocados na OBAFOG são convidados para participar da Jornada de Foguetes, que acontece no Hotel Fazenda Ribeirão.

“É um hotel que tem uma ampla área para lançamento de foguetes, com total segurança”, disse hoje (27) à Agência Brasil o astrônomo João Canalle, coordenador da OBAFOG e da OBA.

Nessa primeira etapa, que se estenderá até o dia 6 de novembro, participarão alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Os alunos do ensino médio já participaram de nove turmas entre agosto e outubro deste ano e voltarão a concorrer com seus foguetes em dezembro próximo.

“Além de lançarem foguetes construídos em suas escolas, eles também aprendem a fazer dois novos tipos de foguetes. E voltam muito melhor preparados para suas escolas, com mais conhecimentos relacionados aos foguetes modelos”.

No caso dos estudantes do 6º ao 9º ano, são feitos foguetes com água e ar comprimido, mas eles também aprendem a fazer foguete que voa com propulsão. Canalle explicou que os materiais são construídos de garrafa pet e diferenciados por níveis.

Para o nível 3 são usados água e ar comprimido. Para o nível 4, a partir do ensino médio, são utilizados vinagre e bicarbonato de sódio, enquanto os protótipos do nível 5 são feitos com cano PVC e propelente sólido e o nível 6 envolve foguete de multiestágio.

Professor João Canalle, coordenador da OBAFOG, na Olimpíada Brasileira de Foguetes. | Foto: OBAFOG/Divulgação

Paraquedas

Canalle informou que também os professores aprendem a construir e lançar foguetes com água e ar comprimido que pousam com auxílio de um paraquedas, com uma placa eletrônica embarcada que detecta o apogeu, ou altura, que o artefato atingiu e que define o instante em que o paraquedas tem de ser aberto.

Reforçou que “o aluno sai daqui com conhecimento expandido dessa área, além de assistir palestras com pessoas de conhecimento espacial, que são astrônomos e especialistas convidados”.

A Jornada de Foguetes terá ainda etapas entre os dias 10 a 13 e 24 a 27 de novembro, e de 1º a 4 e 8 a 11 de dezembro. A programação conta também com oficinas práticas sobre astronáutica, astronomia e ciências afins, observação das constelações. Os melhores participantes de cada etapa recebem troféus e menção honrosa.

A Jornada de Foguetes 2025 tem média de 290 alunos em cada etapa. As equipes do nível 3 representam estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do nível 4 (ensino médio) que lançaram o mais longe possível foguetes de garrafa pet em suas escolas.

Participam também alunos do ensino médio que lançaram foguetes de propelente sólido (nível 5) e de multiestágio (nível 6).

