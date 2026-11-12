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REC'N'PLAY 2026 Jornada de MC's leva força do hip-hop ao centro do REC'n'Play 2026 Com batalhas de rima, dança, graffiti e oficinas, programação ocupa a Rua do Bom Jesus até sábado (14), destacando a potência artística das periferias pernambucanas

O graffiti colore os muros, as rimas dão o tom e a dança ocupa as ruas. Durante o REC’n’Play 2026, a cultura hip-hop ganha espaço na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, com a Jornada de MC’s. Até sábado (14), o palco reúne batalhas, apresentações, oficinas e intervenções artísticas, em uma programação que destaca o protagonismo das periferias pernambucanas e amplia a circulação de suas expressões culturais.

Mais do que levar apresentações ao centro da cidade, o projeto busca aproximar a juventude das linguagens do hip-hop e estimular novas formas de expressão. O trabalho também se estende para além do festival, com ações de formação em escolas públicas que apresentam os quatro elementos da cultura: MC, DJ, breaking e grafite.

Nesta quinta-feira (12), os estudantes estudantes de quatro isntituições da rede pública, Santa Luzia, Antônio Farias Filho, São Cristóvão e Rosa Magalhães, participaram de oficinas com o grafiteiro Léo Gospel, o B-boy Alado Nascimento, o MC Koda e o DJ Big. A atividade integra a Jornada Hip-Hop Escola, projeto que percorreu instituições de ensino durante seis meses.

Para Léo Gospel, levar o aprendizado ao festival permite que os estudantes vivenciem a cultura em outros espaços. “Isso é uma abertura muito massa para eles. Isso traz essa vivência, esse desbloqueio de viver em coletivo. Então, é muito importante. A gente já vem trabalhando nas escolas com eles e com a cultura Hip Hop, e trazendo agora para os palcos, que também são uma realidade dessa cultura. É muito importante trazer isso aqui para os grandes centros, para as grandes avenidas”, afirma.

A cultura do hip-hop e a formação de jovens

A transformação social também aparece nos relatos dos artistas. O DJ Big, que veio da periferia, reconhece no movimento uma possibilidade de afastar crianças e adolescentes da vulnerabilidade. “O hip-hop já me salvou de várias coisas, de várias situações. Eu já venho de periferia. O hip-hop salva vidas, como a gente vem dizendo. Ele tira a pessoa da vida errada. O que a gente vem propondo para as crianças é que tem como salvar a juventude”, diz.

Representante do breaking, Alado Nascimento também atribui à cultura do hip-hop sua formação pessoal. “Para mim, o hip-hop foi a minha verdadeira escola. Eu não me adaptava tanto à escola formal. O hip-hop me deu expressão, me deu vontade de estudar, de falar outras línguas também”, relata.

Segundo o artista, a proposta da oficina ministrada por ele é apresentar os movimentos básicos da dança e incentivar a participação. “A nossa proposta hoje é mostrar um pouco da nossa cultura e deixar aquele sabor de quero mais”, completa.

Já o MC Koda busca trabalhar com os estudantes a improvisação, a poesia, o cordel e a criação musical. “Eu acredito muito que crianças que vêm de periferia, que não têm muito acesso à arte, à cultura e à educação, podem usar isso como veículo de transformação da própria vida. Eu fui salvo pelo Hip Hop”, conta.

Para ele, o movimento também contribui para a formação cidadã e reforça que a cultura do hip-hop é aberta para todos. “A gente está criando pessoas não só culturalmente socializadas, mas também politizadas, para lutar pelos seus direitos, combater a discriminação e continuar resistindo nesse meio. Qualquer pessoa, de qualquer camada social, de qualquer classe, de qualquer etnia, de qualquer cor, é muito bem-vinda. O princípio da cultura hip-hop é justamente esse, abraçar a todos e pregar a união”, ressalta.

Batalhas e representatividade

Além das oficinas, a programação reúne batalhas de break nas modalidades Old School e New School, disputas de Popping e Pro-Am Battles, intervenções de DJs e shows de Sossegado Polho, Junior MC, Alaka MC e Dandara MC. O Afoxé Babá Orixalá Funfun também integra a agenda, que conta ainda com o Live Paint, intervenção de graffiti realizada ao vivo.

Outro eixo da programação são as discussões sobre diversidade e representatividade no mercado cultural. As rodas de conversa “Quem pode Ocupar Palco? Diversidade, Acesso e Oportunidade na Cultura” e “Vozes Femininas do Agora: Mulheres, Construindo Futuros Possíveis” colocam em pauta o acesso de mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIAPN+ aos espaços de criação, produção e visibilidade.

Serviço

“Jornada de MC’s”

Quando: até sábado (14), das 14h às 22h

Onde: Rua do Bom Jesus, 180, Bairro do Recife, Recife/PE

“REC’n’Play 2026”

Quando: até sábado (14)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @recnplayfestival



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