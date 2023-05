Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade acontece neste sábado (6), no Imip

A- A+

Neste sábado (6), o Teatro do Imip, no Recife, recebe a XII Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade. O evento, das 8h às 17h, reúne várias palestras tendo como tema central “André Luiz: Mensageiro do Mundo Espiritual”, buscando abordar assuntos relativos à saúde do corpo e da alma.



O encontro, no teatro de 706 lugares localizado dentro do hospital, no bairro dos Coelhos, região central do Recife, é promovido pela Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE).



Estão previstas palestras dos seguintes profissionais da área de saúde:

- cirurgião dentista André Luís Vasconcelos (AME-EPE)

- anestesiologista Carlos Roberto Oliveira (AME-Campina Grande)

- cirurgião geral Jean Rafael (AME-Arapiraca)

- cardiologista Ricardo Santos (AME-Alagoas) e

- veterinária Juliana Tavares (AME-EPE).



Os temas abordados são “Quem é André Luiz”, “Aliança da Ciência com a Religião”, “Ninguém morre...a experiência prossegue”, “Os animais no mundo espiritual”, “A Medicina do futuro” e “Pensamento: força essencial em todo o universo”..

Durante a jornada, também são comercializadas obras na livraria que funcionará no local.



A inscrição para o evento é feita pelo link https://doity.com.br/xii-jornada-pernambucana-de-sade-e-espiritualidade/inscricao. O valor da inscrição é R$ 60 para o público em geral e R$ 40 para estudantes de qualquer graduação.



Serviço:

XII Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade

Data: Sabado (6)

Horário: 8h às 17h

Local: Teatro do Imip - Rua dos Coelhos, 300, bairro dos Coelhos, Recife (PE).

Inscrições: https://doity.com.br/xii-jornada-pernambucana-de-sade-e-espiritualidade/inscricao

Valor: R$ 60 para o público em geral e R$ 40 para estudantes de graduação

Informações: https://ame-epe.com.br/ ou (81) 99976-5362

