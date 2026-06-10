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Rio de Janeiro Jornais britânicos repercutem sucesso turístico da Rocinha impulsionado por vídeos de drones nas red Reportagens do Telegraph e do Guardian destacam a popularidade da laje conhecida como "Porta do Céu", que atrai visitantes do mundo inteiro e reacende debate sobre turismo em favelas cariocas

A Rocinha voltou a ganhar destaque na imprensa internacional. Após repercussão em veículos da Argentina e de outros países, a maior favela do Rio passou a ser tema de reportagens de dois dos principais jornais do Reino Unido, o The Telegraph e o The Guardian, que destacaram o crescimento do turismo na comunidade impulsionado por vídeos gravados com drones e publicados nas redes sociais.

As publicações britânicas apontam a laje conhecida como “Porta do Céu” como o principal símbolo do fenômeno. Com vista para o mar, o Morro Dois Irmãos e o conjunto de casas da favela, o local se tornou um dos cenários mais compartilhados por influenciadores e turistas que visitam a comunidade em busca de imagens para redes como Instagram e TikTok.

Em reportagem publicada nesta quarta-feira, o The Telegraph afirma que a Rocinha recebe milhares de visitantes diariamente e descreve a comunidade como um dos destinos mais procurados por turistas interessados em experiências consideradas autênticas no Rio de Janeiro. O jornal observa que os vídeos gravados por drones ajudaram a transformar a favela em uma atração internacional, atraindo visitantes de diversos países.

Dois meses atrás, o The Guardian abordou o fenômeno sob a perspectiva do impacto das redes sociais. Ambos os jornais relataram que a popularidade da “Porta do Céu” provocou filas de turistas à espera de sua vez para gravar vídeos e tirar fotografias, e destacaram que o espaço se transformou em um dos pontos mais disputados da cidade entre criadores de conteúdo.



O The Guardian também ouviu moradores e guias turísticos da comunidade, que relataram aumento significativo no número de visitantes nos últimos meses. A reportagem destaca que parte dos moradores vê o crescimento do turismo como uma oportunidade de geração de renda e valorização da cultura local.

O outro lado

A imprensa britânica também destacou as controvérsias em torno do chamado "favela tour". As reportagens mencionam críticas de pesquisadores e especialistas que questionam o risco de transformar a pobreza em atração turística. Em contrapartida, defensores da atividade argumentam que os passeios ajudam a combater estereótipos históricos sobre as favelas e permitem que moradores contem suas próprias histórias.

O Guardian observa ainda que a Rocinha passou por um processo de transformação de imagem nos últimos anos. Se antes a comunidade aparecia na imprensa internacional principalmente associada à violência e ao tráfico de drogas, hoje também é retratada como um polo de empreendedorismo, cultura e turismo comunitário. O The Telegraph destaca que a Embratur, agência oficial de promoção do turismo do Brasil, apoia e promove esses passeios como uma parte fundamental da cultura.

Localizada entre os bairros de São Conrado e Gávea, na Zona Sul do Rio, a Rocinha tem cerca de 72 mil habitantes, segundo o Censo de 2022. A comunidade já recebia visitantes há décadas por meio de passeios guiados, mas a explosão de vídeos feitos por drones levou o turismo local a um novo patamar de visibilidade global.

A repercussão na imprensa britânica ocorre meses após veículos argentinos também destacarem a viralização da “Porta do Céu”. O interesse crescente de jornais estrangeiros reforça a transformação da laje em um dos cenários mais reconhecidos do Rio nas redes sociais e em um dos exemplos mais recentes do impacto das plataformas digitais sobre o turismo urbano.

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