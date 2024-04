Jornal americano erra e coloca Donald Trump em obituário de O.J Simpson

A- A+

O jornal americano Los Angeles Times cometeu um erro incomum no obituário de OJ Simpson ao mencionar erroneamente o ex-presidente Donald Trump no artigo dedicado à vida do ex-astro do futebol americano, absolvido em 1995 do assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown e de Ron Goldman.

O obituário relembrou o momento quando Simpson foi liberto da prisão em 2017, após cumprir uma sentença de nove anos por um assalto à mão armada em Las Vegas. Mas em vez do sobrenome do ex-atleta, havia o do ex-presidente republicano e candidato às eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos.

O erro, que foi rapidamente corrigido com nota dos editores, não passou despercebido aos leitores e teve ampla repercussão nas redes sociais.

Simpson cruzou o caminho de Trump em algumas ocasiões ao longo de sua vida. Na verdade, ele foi convidado para o segundo casamento do ex-presidente, com Marla Maples, em 1993, poucos meses antes do duplo homicídio.

Porém, há alguns anos, o TMZ perguntou a Simpson sobre o então presidente, ao que ele respondeu que se mantinha fora da política e que não conhecia Trump.

O Los Angeles Times, de propriedade de Patrick Soon-Shiong, é o sexto jornal de maior circulação nos Estados Unidos.

