Rio de Janeiro Jornal argentino diz que falsos policiais invadiram apartamento de advogada investigada por racismo Polícia Civil negou diligências no local. Em entrevista ao jornal La Nacion, o pai da turista disse que a filha teme pela própria vida

O jornal argentino La Nación publicou uma reportagem afirmando que um grupo de falsos policiais entrou no apartamento da turista argentina Agostina Páez, de 29 anos, que teve o passaporte apreendido após ofensas racistas em um bar de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A denúncia teria sido feita ao jornal pelo advogado de Agostina. Segundo Sebastián Robles, três pessoas entraram no apartamento dizendo ser policiais, mas “tudo foi muito confuso”.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que não houve diligências no local e que a "instituição não se deixará intimidar por declarações falsas ou tentativas de suspeitos de descredibilizar o trabalho sério, técnico e comprometido desenvolvido por seus agentes".

A reportagem argentina também ouviu o pai da advogada, que revelou que a filha teme pela própria vida e que foi solicitado que ela deixasse o prédio onde estava hospedada.

“Os responsáveis pelo prédio pediram que Agostina se retirasse do local, que fosse embora dali, e assim ela fez. Agora vai alugar outro apartamento. Ela está aterrorizada”, contou Mariano Páez.

Até o momento, a turista ainda não cumpriu a determinação judicial expedida no último sábado para usar uma tornozeleira eletrônica. Ela tem cinco dias para instalar o equipamento de monitoramento, mas ainda não compareceu para recebê-lo. A informação foi confirmada ao Globo pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Ao La Nación, o advogado afirmou que ela ainda não colocou a tornozeleira por considerar a medida “severa”.

“É muito rigorosa e nos parece uma medida excessivamente severa. Trata-se de uma investigação na qual ainda não há um fato claramente determinado, e deveria ser analisado o contexto geral do que aconteceu no vídeo”, disse ele ao jornal.

A advogada teve o passaporte apreendido pela polícia e não pode retornar à Argentina enquanto a investigação judicial estiver em andamento. Como Agostina entrou no país utilizando apenas a carteira de identidade, a Polícia Federal foi acionada para impedir que ela deixe o Brasil com o documento. Segundo o advogado, está recebendo ameaças.

“Ela está muito assustada e sozinha. Recebeu ameaças pelas redes sociais. No momento oportuno, fará sua defesa”, afirmou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Agostina é flagrada chamando o funcionário de "mono" (macaco, em espanhol), e imitando o animal. Veja a seguir:

Veja nota da Polícia Civil

Não houve qualquer diligência da 11ª DP (Rocinha) no local mencionado. A Polícia Civil conduz suas investigações com absoluto rigor técnico, responsabilidade institucional e estrita observância da legalidade. A apuração em curso encontra-se em fase final e está sendo realizada com base em critérios objetivos, análise de provas e diligências qualificadas.

A instituição não se deixará intimidar por declarações falsas ou tentativas de suspeitos de descredibilizar o trabalho sério, técnico e comprometido desenvolvido por seus agentes. Racismo é crime e será tratado com a devida gravidade no âmbito da investigação.

Quem é Agostina Páez

Natural da província de Santiago del Estero, segundo o jornal argentino La Nacion, Agostina Páez é advogada e influenciadora digital. Ela possui milhares de seguidores em suas redes sociais, que atualmente estão privadas ou desativadas. Ela tem até 40 mil seguidores no Instagram e quase 80 mil no TikTok.

No entanto, seu nome ganhou notoriedade pública nos últimos meses na Argentina não apenas por sua presença nas redes sociais, mas também por um conflito legal ligado ao seu ambiente familiar: ela é filha de Mariano Páez, um empresário do ramo de transportes envolvido em casos de violência de gênero, segundo o site Info del Estero.

O empresário foi detido em 10 de novembro, acusado de agredir fisicamente e ameaçar sua ex-companheira, a advogada Estefanía Budan. Em 15 de dezembro, a Justiça ordenou sua libertação sob condições estritas, entre elas o uso de uma tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com a denunciante e regras de conduta cujo cumprimento é monitorado permanentemente. O processo judicial continua em fase de investigação.

Por sua vez, Agostina Páez apresentou uma queixa contra Estefanía, a quem acusou de assédio, difamação e violência digital, tanto a ela como em representação da sua irmã.

“Acabamos por ser também vítimas dela e, obviamente, das consequências dos atos do meu pai”, afirmou numa entrevista ao jornal El Liberal.

Segundo relatou na ocasião, as mensagens e publicações que motivaram sua ação judicial incluíam referências diretas à sua família. “A única coisa que pedi foi que ela não publicasse coisas com o nome da minha irmã, porque ela estuda”, afirmou. Ela também garantiu que Budan “dizia que meu pai batia na minha irmã” e que “falava da minha mãe falecida, dizendo que meu pai batia nela”.

A advogada esclareceu ainda que não testemunhou os episódios denunciados contra seu pai e ressaltou que sua ação judicial respondeu exclusivamente à sua situação pessoal. “Que culpa eu tenho pelo que meu pai faz? Eu não o defendo e que ele pague o que tiver que pagar”, disse ela.

