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Equador Jornal de oposição ao governo do Equador deixará de circular em papel após intervenção Após 53 anos de circulação impressa, veículo deixa de circular e atribui medida a uma suposta perseguição do governo de Daniel Noboa

O jornal equatoriano Expreso, de circulação nacional e crítico ao governo equatoriano, deixará de ser publicado em papel a partir do dia 10 de outubro, após ser alvo de uma intervenção estatal por supostas irregularidades na venda de ações.

A Granasa, editora do Expreso com sede em Guayaquil, denuncia uma perseguição do governo de Daniel Noboa, no poder desde 2023, para influenciar sua linha editorial.

No ano passado, o Ministério Público abriu uma investigação contra a empresa por um suposto caso de lavagem de dinheiro, enquanto a Superintendência de Companhias iniciou um processo para reverter a transferência, realizada há seis anos, de um pacote de ações.

O Expreso, uma de suas marcas mais emblemáticas, circulará até 9 de outubro, segundo a Granasa. A empresa destacou que "se aproxima o encerramento de um dos capítulos mais difíceis de seus 53 anos de história".

"O governo finalmente conseguiu atingir seu objetivo. É uma vitória do governo, é preciso dizer assim, que se concretiza com o desaparecimento desta edição impressa", declarou na terça-feira (6) Martín Pallares, colunista do jornal, ao canal de televisão Ecuavisa.

Ele afirmou que "o propósito do governo com esse assédio era estrangular o jornal de qualquer forma, pela via legal, pela via financeira, para aniquilá-lo".

Em fevereiro, o matutino informou que a intervenção estatal ocorreu depois que a Granasa se recusou a fornecer informações sobre seus assessores jurídicos à Inmobiliar, uma entidade estatal que administra bens confiscados e detém 2,56% das ações da empresa editorial.

"Nem a intervenção poderá dobrar a independência da linha editorial e informativa", afirmou o Expreso.

O jornal, que manterá sua versão digital, observou que "com sua saída se apagará também uma fonte de renda que sustentava dezenas de trabalhadores e suas famílias. Mas o processo de liquidação que se avizinha apresenta duros desafios".

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) manifestou "preocupação' com a intervenção realizada na Granasa.

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