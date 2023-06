A- A+

HOMENAGEM Jornal Folha de Pernambuco é homenageado na Câmara Federal, em Brasília, nesta quarta-feira Autoria do requerimento foi do deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos

O jornal Folha de Pernambuco, que alcançou a marca dos 25 anos de fundação no último dia três de abril, será homenageado, em sessão solene às 10h desta quarta-feira (14), na Câmara Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) foi o autor do requerimento.

Irão receber a homenagem o presidente e fundador, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa, Mariana Costa; e a editora-chefe, Leusa Santos. O evento terá a cobertura da repórter Betânia Santana.



Em ofício, Augusto Coutinho afirmou que a Folha de Pernambuco “defende as causas e bandeiras em favor do Estado e do bravo povo pernambucano”. O parlamentar também fez questão de exaltar o vínculo de compromisso entre o jornal e os seus leitores. “Na verdade, a Folha de Pernambuco tem uma única paixão, a quem mantém uma fidelidade sem limites, que é o seu público leitor”, afirmou.

“O jornal é parte integrante do Grupo EQM, liderado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro. Além dele, a Editora Folha de Pernambuco, com seu portal folhape.com.br e a Rádio Folha FM 96,7. Eduardo é um grande empreendedor, considerado um dos mais sólidos empresários do Nordeste, com atuação no setor sucroalcooleiro, de energia e de comunicação”, trouxe outro trecho do documento.

O deputado também lembrou que no mês de setembro do ano de 1999, com pouco mais de um ano de existência, a Folha já ocupava a primeira colocação da Região Nordeste no número de vendas avulsas na média dos dias úteis. Esse dado foi fornecido pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), à época.

Coutinho ainda lembrou a sequência de prêmios que o jornal conquistou ao longo desses 25 anos, como o Top de Marketing, da ADBV, e o Colunistas Norte/Nordeste, pela categoria Veículo do Ano.

Diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi classificou a data em Brasília como um marco na trajetória construída em mais de duas décadas.

“Vamos receber uma homenagem na Câmara (Federal) pela passagem dos 25 anos da Folha de Pernambuco, e essa é uma data significativa na trajetória do jornal”, celebrou Pugliesi.

