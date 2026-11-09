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RÚSSIA Jornal independente russo histórico Novaya Gazeta fecha oficialmente sua redação Fundado em 1993, o Novaya Gazeta abordou questões como os crimes do exército russo, a corrupção das elites, o grupo Wagner e a repressão dos homossexuais na Chechênia

O jornal Novaya Gazeta, referência histórica da imprensa independente na Rússia, fez nessa segunda-feira (9) sua última reunião de pauta e esvaziou o escritório, após anunciar seu fechamento no mês passado em meio à pressão do Kremlin.

Imagens publicadas pelo canal russo Ostorozhno Novosti mostram o diretor do jornal, Sergei Sokolov, tirando da parede retratos de jornalistas da redação assassinados no exercício da profissão, entre eles o retrato de Anna Politkovskaya.

Um dos fundadores do jornal e premiado com o Nobel da Paz em 2021, Dmitry Muratov, também estava na redação para organizar e classificar os últimos documentos, constatou uma fotógrafa da AFP.

Os membros da redação foram para a rua com exemplares do jornal nas mãos. Na parede exterior foi colado um cartaz com a frase "Aqui vivia Novaya Gazeta".

Em um comunicado conjunto, Reino Unido e Finlândia, que copresidem a Coalizão pela Liberdade de Imprensa, uma rede integrada por cerca de 50 Estados-membros, pediram à Rússia que "pare com a repressão da imprensa independente".

Fundado em 1993 com o apoio do último dirigente soviético, Mikhail Gorbatchov, Novaya Gazeta abordou questões como os crimes do exército russo, a corrupção das elites, o grupo Wagner e a repressão dos homossexuais na Chechênia.

O jornal pagou muito caro por esse compromisso e seis de seus jornalistas ou colaboradores foram assassinados, entre eles Politkovskaya, que documentava os crimes de guerra na Chechênia e foi assassinada em Moscou em 2006.

Muratov, que foi diretor do jornal, declarou em outubro à AFP que o fechamento do jornal fazia parte da "gigantesca campanha militar" empreendida pelo Kremlin desde o início da invasão russa da Ucrânia em grande escala.

Perguntado na segunda-feira sobre o fechamento do Novaya Gazeta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que se tratava de um "ciclo normal de mudança".

"É errado afirmar que a era dos meios de comunicação russos independentes está chegando ao fim. A mídia russa é muito diversa e se desenvolve em um entorno altamente competitivo", disse.

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