A- A+

Conflito Jornal independente russo Novaya Gazeta anuncia fechamento sob pressão das autoridades Desde o envio de tropas à Ucrânia, a Rússia impôs níveis de censura comparáveis aos do período soviético, o que obrigou a maioria dos jornalistas independentes a partir para o exílio

O jornal Novaya Gazeta, referência histórica da imprensa independente na Rússia, anunciou nesta sexta-feira (30) o seu fechamento devido à pressão das autoridades, que neste ano efetuaram uma operação de busca na casa de seu editor-chefe e prenderam um de seus jornalistas.

"Novaya Gazeta está deixando de existir", afirmou o editor-chefe Sergei Sokolov em uma declaração no YouTube. "As autoridades russas, os serviços secretos russos, obrigaram a redação a encerrar seu trabalho", acrescentou.

Desde o envio de tropas à Ucrânia, a Rússia impôs níveis de censura comparáveis aos do período soviético, o que obrigou a maioria dos jornalistas independentes a partir para o exílio.

O Novaya Gazeta era classificado como "agente estrangeiro" pelas autoridades russas, um rótulo utilizado por Moscou para silenciar a dissidência.

"Mataram o Novaya Gazeta", afirmou Sokolov. "No dia 9 de novembro apagaremos as luzes da nossa casa, onde vivemos durante 30 anos. Desligaremos os servidores e vamos embora".

No início do mês, o editor-chefe do jornal foi interrogado pelas autoridades, que também efetuaram uma operação de busca em sua residência no âmbito de um processo criminal contra um de seus colegas, Oleg Rolduguin, detido em abril.

Rolduguin foi detido e indiciado em abril por "acesso ilícito a informações", sem a divulgação de mais detalhes. Segundo a agência estatal de notícias RIA Novosti, ele se declarou inocente das acusações.

A Rússia intensificou a repressão contra os meios de comunicação independentes desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Novaya Gazeta reduziu a produção dentro da Rússia após o início da ofensiva na Ucrânia. No mesmo ano, as autoridades revogaram sua licença de mídia.

O então editor-chefe do jornal, Dmitri Muratov, ganhou em 2021 o Prêmio Nobel da Paz, ao lado da jornalista filipina Maria Ressa, por seus "esforços para salvaguardar a liberdade de expressão" à frente do jornal.

Veja também