Jornal irlandês pede desculpas após publicar artigo de opinião gerado por inteligência artificial

O jornal The Irish Times pediu desculpas por ter publicado um artigo de opinião criado por inteligência artificial. O diário irlandês afirmou que foi vítima de uma "fraude deliberada e coordenada" do autor responsável pelo texto, intitulado "A obsessão dos irlandeses pelo falso bronzeado é problemática".

O artigo foi publicado na quinta-feira e se tornou um dos mais lidos do site do jornal. Na sexta-feira, a publicação decidiu retirá-lo do ar depois que um internauta afirmou ao diário britânico The Guardian ter usado a ferramenta de inteligência artificial GPT4 para gerar cerca de 80% do texto.

Além disso, ele disse que a foto de perfil usada no texto havia sido criada a partir do gerador de imagens Dall-E 2. O homem explicou ao Guardian que o objetivo era provocar um debate sobre a política identitária e também divertir os amigos.



Com isso, o "Irish Times" decidiu pedir desculpas e destacou que a publicação do texto "constituía uma ruptura na confiança" entre o jornal e os leitores.

"O incidente evidenciou lacunas nos procedimentos para a publicação [de textos]", afirmou o chefe de redação do jornal, Ruadhan Mac Cormaic, em comunicado. "Também evidenciou um dos desafios colocados pela inteligência artificial aos órgãos de comunicação. Como outros, vamos aprender e nos adaptar".

