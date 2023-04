A- A+

rússia Jornalista americano detido na Rússia comparece à audiência em tribunal de Moscou As autoridades não admitiram perguntas e o restante da audiência acontece a portas fechadas

O jornalista americano Evan Gershkovich compareceu sorridente nesta terça-feira (18) a um tribunal de Moscou, onde ele foi visto pela primeira vez por profissionais da imprensa desde sua detenção em março, sob a acusação de espionagem.

O repórter do Wall Street Journal não falou com os jornalistas e seguiu para uma cela com proteção de vidro reservada aos acusados.

As autoridades não admitiram perguntas e o restante da audiência acontece a portas fechadas.

O tribunal deve decidir nesta terça-feira se Gershkovich permanece detido por acusações de espionagem, o que o jornalista nega categoricamente.

Evan Gershkovich, correspondente em Moscou do Wall Street Journal e que já trabalhou para a AFP, foi detido pelos serviços de segurança russos em 30 de março, quando trabalhava na região de Ekaterimburgo. O Kremlin afirma que ele foi detido em flagrante delito de espionagem, sem apresentar nenhuma prova neste sentido, pois o caso é sigiloso.

