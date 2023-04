Jornalista americano recorre de sua prisão na Rússia

A- A+

A defesa do jornalista americano Evan Gershkovich, que foi preso na semana passada na Rússia por acusações de "espionagem", recorreu de sua prisão nesta segunda-feira (3), disse um tribunal de Moscou.

Uma porta-voz do tribunal de Lefortovo, em Moscou, disse que a data da audiência para a apelação "será anunciada esta semana". Evan Gershkovich, correspondente na Rússia do prestigioso jornal americano The Wall Street Journal e ex-jornalista da AFP em Moscou, foi detido provisoriamente na semana passada até 29 de maio.

