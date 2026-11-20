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HOMENAGEM Jornalista da AFP ferida por Israel é homenageada em prêmios do CPJ Em outubro de 2023, o jornalista da Reuters Issam Abdallah foi morto e outros seis ficaram feridos, entre eles os jornalistas da AFP Assi e Dylan Collins

A jornalista da AFP Christina Assi, que perdeu uma perna em um ataque de Israel enquanto fazia a cobertura a partir da fronteira libanesa, foi homenageada na quinta-feira (19) pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

Em outubro de 2023, o jornalista da Reuters Issam Abdallah foi morto e outros seis ficaram feridos, entre eles os jornalistas da AFP Assi e Dylan Collins, enquanto cobriam o conflito perto da fronteira israelense.

Desde o ataque, Assi, fotógrafa e editora gráfica libanesa, tem realizado uma campanha incansável para buscar justiça para seu colega morto, melhorar a segurança dos jornalistas em zonas de guerra e apoiar um programa voltado a ajudar repórteres feridos em campo.

Uma investigação independente realizada pela AFP concluiu que dois disparos de projéteis de tanques de combate israelenses partiram da região de Jordeij, no norte de Israel, muito próxima à fronteira com o Líbano.

As conclusões da AFP foram corroboradas por outras investigações internacionais, incluindo as realizadas pela Reuters, pelo CPJ, pela Human Rights Watch, pela Anistia Internacional e Repórteres Sem Fronteiras.

"Estou feliz e honrada (pela homenagem), mas, ao mesmo tempo, indignada e triste pelas razões" que motivaram esse reconhecimento, declarou Assi à AFP antes da cerimônia de premiação.

"Perdemos tantos colegas nos últimos três anos, e tudo o que fizemos até agora, assim como nosso ativismo, parece simplesmente não ser suficiente", acrescentou.

O diretor de Informação da AFP, Phil Chetwynd, afirmou antes da cerimônia de premiação que "o ataque contra Christina e seus colegas jornalistas é um claro crime de guerra".

"A AFP exigiu respostas repetidamente de Israel e recebeu apenas silêncio. Não podemos permitir que uma cultura de impunidade seja aceita", acrescentou.

A jornalista colombiana Estefany Rodríguez, detida nos Estados Unidos enquanto fazia a cobertura da aplicação das leis de imigração, também foi premiada.

O CPJ é uma organização independente, sediada nos Estados Unidos, dedicada a defender a liberdade de imprensa em todo o mundo.

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