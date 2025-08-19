A- A+

Premiação Jornalista da Folha de Pernambuco é finalista da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo A repórter Maysa Sena concorre na categoria jornalismo em texto com matéria sobre empreendedorismo na periferia

A repórter de Economia e Política da Folha de Pernambuco, Maysa Sena, é uma das finalistas da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), na categoria jornalismo em texto. O trabalho, intitulado "Empreender na periferia: resistência e transformação", foi um dos 21 escolhidos entre as 117 inscrições de profissionais do estado de Pernambuco.

Maysa Sena expressou sua alegria e a importância de dar voz a essas histórias. "Estou muito feliz em ser uma das finalistas. Esse reconhecimento dá visibilidade às histórias de quem, mesmo diante das dificuldades, encontra no empreendedorismo uma forma de resistência, transformação e esperança", afirmou a jornalista.

Segundo a repórter, a matéria busca mostrar a força e a criatividade de quem empreende nas áreas periféricas. "A periferia pulsa criatividade, força e inovação, e poder contar essas trajetórias é, para mim, uma honra e também uma responsabilidade como jornalista”, destacou Maysa.

A jornalista reforçou ainda a importância do prêmio para o jornalismo e para o empreendedorismo. "O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma iniciativa incrível para valorizar o trabalho da imprensa e garantir mais lugar ao empreendedorismo que transforma realidades em todo o país", complementou.

Os vencedores da etapa estadual serão anunciados em setembro, em cerimônia a ser realizada no Recife. Os primeiros colocados em cada categoria avançarão para a etapa regional, que definirá os finalistas da disputa nacional.

A matéria na íntegra pode ser lida no portal da Folha de Pernambuco. Para acessar, clique neste link.



Veja também