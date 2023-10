A- A+

Prêmio Inspirar 2023 Jornalista e escritora Jaqueline Fraga é finalista do Prêmio Inspirar 2023 A escritora é finalista na categoria "Mulheres" com o projeto "Conhecendo escritoras negras de Pernambuco"

A jornalista da Folha de Pernambuco e escritora Jaqueline Fraga está entre as finalistas do Prêmio Inspirar 2023, que contempla lideranças femininas de iniciativas da arte e cultura. A escritora é finalista na categoria “Mulheres” com o projeto “Conhecendo escritoras negras de Pernambuco”, idealizado em 2021, que apresenta ao público mulheres negras do Estado que atuam na literatura.

As vencedoras serão escolhidas através de votação popular que segue até o próximo domingo (22). O público pode votar quantas vezes quiser no formulário montado pelo Instituto Neoenergia, idealizador da iniciativa.

Jaqueline é autora dos livros "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", obra finalista do Prêmio Jabuti 2020, e "Pandemia: os Reflexos da Maior Emergência Sanitária do Planeta em 15 Reportagens Especiais", lançado este mês na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, além dos livros "Movendo as Estruturas" e "Big Gatilho: um livro de poemas inspirado no BBB 21".

Bagagem de conquistas

Em outubro, Fraga foi anunciada no Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que destacou 52 jornalistas do País, sendo 35 mulheres. No mesmo dia, Jaqueline foi homenageada em uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife, onde foram agraciados escritores considerados destaques no Estado.

Para Jaqueline, estar entre as finalistas do Prêmio Inspirar 2023 é uma enorme alegria e honra. Ela destaca que um prêmio que leva este nome tem muito significado porque reconhece o papel inspirador de mulheres que fazem muito pela cultura.

“Estou concorrendo juntamente com o projeto 'Conhecendo escritoras negras de Pernambuco', que idealizei em 2021 e que muito me orgulha. Estar entre as finalistas, com este projeto, é comprovar a importância da literatura, da educação e da representatividade. Estou muito feliz e muito orgulhosa por esse reconhecimento. Ser inspiração para outras pessoas é, realmente, um dos sentimentos mais lisonjeadores que pode existir”, afirma.

Prêmio Inspirar

Além da categoria “Mulheres”, o prêmio também agracia protagonistas que atuam em “Coletivos” e “Organizações". O Prêmio Inspirar é uma iniciativa do Instituto Neoenergia, realizada com a colaboração das empresas do grupo Neoenergia e foco no desenvolvimento sustentável.

Em sua 3ª edição, o prêmio contempla lideranças femininas de iniciativas de arte e cultura promovidas na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, cidades do Rio de Janeiro (capital e Baixada Fluminense) e municípios das áreas de concessão da Neoenergia Elektro em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Neoenergia, as iniciativas inscritas foram avaliadas por um comitê externo composto por mulheres com comprovada atuação no segmento de arte e cultura, de acordo com os critérios de avaliação apresentados na chamada do prêmio. As vencedoras, 13 delas escolhidas por votação popular e 3 por mérito cultural concedido pelo Comitê Externo de Especialistas, vão dividir uma premiação de R$ 140 mil. Mais informações sobre a premiação podem ser conferidas no site da Neoenergia.

