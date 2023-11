A- A+

Notícia Jornalista e escritora Jaqueline Fraga é uma das vencedoras do Prêmio Inspirar 2023 Premiação foi dada na categoria "Mulheres" com o projeto "Conhecendo escritoras negras de Pernambuco"

Jaqueline Fraga, jornalista da Folha de Pernambuco e escritora, é uma das vencedoras na categoria “Mulheres” do Prêmio Inspirar 2023, promovido pelo Instituto Neoenergia. A pernambucana venceu com o projeto “Conhecendo escritoras negras de Pernambuco”, idealizado em 2020, que apresenta ao público mulheres negras do Estado que atuam na literatura.

“Ter sido uma das ganhadoras do Prêmio Inspirar 2023 me deu muito orgulho. Tenho falado sempre sobre a importância de uma premiação que valoriza iniciativas culturais promovidas por mulheres, ainda mais com um nome tão simbólico como esse. Ser inspiração para alguém é um dos sentimentos mais lisonjeadores que pode existir. E, com certeza, esse prêmio não é só meu, mas do coletivo. Agradeço a todo mundo que votou e parabenizo o Instituto Neoenergia e a Baluarte Cultural por promoverem uma iniciativa tão importante quanto essa”, afirmou Jaqueline.

As vencedoras foram escolhidas através de votação popular. Jaqueline é autora dos livros "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", obra finalista do Prêmio Jabuti 2020, e "Pandemia: os Reflexos da Maior Emergência Sanitária do Planeta em 15 Reportagens Especiais", lançado este mês na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, além dos livros "Movendo as Estruturas" e "Big Gatilho: um livro de poemas inspirado no BBB 21".

A jornalista também foi anunciada no Prêmio Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que destacou 52 profissionais da imprensa do País, sendo 35 mulheres, além de ser homenageada em uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife, onde foram agraciados escritores considerados destaques no Estado.

Além de Jaque, outras duas pernambucanas foram vencedoras na premiação. Casos de Kemla Baptista, também na categoria "Mulheres", com o “Caçando Estórias”, projeto com abordagem artístico-pedagógica que é constituído por ações multidisciplinares para crianças, e Jéssica Gomes, no "Coletivos", com o "Coletivo Mulheres Periféricas e LGBT+", com a missão de combater as diversas violências de gênero e sexualidade, compreendendo os atravessamentos de raça e condição social, do público de mulheres e toda a comunidade LGBTQIAPN+ das periferias da Região Metropolitana do Recife.

“Ao celebrar e amplificar histórias de transformações sociais, por meio de iniciativas de arte e cultura lideradas por mulheres, estamos fazendo a diferença. Acreditamos que estamos contribuindo como agentes impulsionadores dessa mudança. Por isso, estamos muito felizes com as mulheres realizadoras de trabalhos tão incríveis”, afirmou Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

O Prêmio

O Prêmio Inspirar tem parceria técnica com a Baluarte Cultura e colaboração das distribuidoras da Neoenergia. As vencedoras dividirão a premiação de R$ 140 mil em três categorias: Mulheres; Coletivos e Organizações. Treze delas foram escolhidas por votação popular e as outras três por mérito cultural, selecionadas pelo Comitê Externo de Especialistas.

Ao todo, 137 mulheres concorreram este ano, sendo 75% delas negras, de 58 municípios da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, alcançando localidades para além dos grandes centros urbanos. Foram avaliados critérios como inspiração, transformação, articulação, diversidade e criatividade. A premiação também considerou o engajamento das lideranças em melhorar a qualidade de vida das pessoas das comunidades em que atuam, impulsionando o desenvolvimento sustentável.

