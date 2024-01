Jornalista é morto a tiros em Honduras

A- A+

Um jornalista que denunciava o desmatamento foi morto a tiros em uma estrada de Honduras, país onde mais de 100 comunicadores foram assassinados desde 2001, denunciou uma ONG nesta segunda-feira (29).

Luis Alonzo Teruel foi atacado em uma estrada do município de Atima, departamento de Santa Bárbara, onde trabalhava para o canal local Pencaligüe Televisión, segundo o Comitê pela Livre Expressão.

Teruel “estava com o filho de 11 anos em um veículo. Dois desconhecidos o tiraram do carro e atiraram contra ele", informou à AFP a diretora do Comitê, Amada Ponce.

O comunicador, que havia sido nomeado há 15 dias juiz de paz no município, foi levado para uma clínica, onde morreu. Amada explicou que ele pertencia a uma família que defendia o meio ambiente, e que havia denunciado em seu canal o desmatamento.

Segundo o Comitê, mais de cem comunicadores foram assassinados desde 2001 no país centro-americano, onde atuam gangues poderosas e grupos do narcotráfico. Mais de 90% dos crimes não tiveram punição..

