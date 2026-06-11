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México Jornalista é morto a tiros no leste do México Luis Ángel López Valdez já havia recebido ameaças por causa de seu trabalho jornalístico

Um repórter mexicano especializado em temas policiais foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (11), informou o jornal Vanguardia, do estado de Veracruz, no leste do país, onde ele trabalhava.

Luis Ángel López Valdez já havia recebido ameaças por causa de seu trabalho jornalístico e contava com medidas de proteção das autoridades locais, de acordo com o jornal.

“López Valdez foi assassinado durante a madrugada desta quinta-feira em Poza Rica, depois de ser interceptado por homens armados enquanto circulava por uma avenida”, detalhou o jornal em uma matéria publicada em seu site.

O México é um dos países mais perigosos para exercer o jornalismo e, segundo a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF), já são mais de 150 comunicadores assassinados desde 1994.

No X, a RSF condenou o crime e exigiu uma “investigação urgente” e proteção para os jornalistas.

As ameaças contra López Valdez foram denunciadas à Comissão Estadual para a Atenção e Proteção dos Jornalistas (CEAPP) de Veracruz, e as autoridades locais tinham a obrigação de protegê-lo.

A Article 19, outra organização defensora da liberdade de imprensa, cobrou no X uma investigação “diligente e rápida” que leve em consideração o trabalho jornalístico da vítima.

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