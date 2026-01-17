A- A+

luto Jornalista Erlan Bastos morre aos 32 anos A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde ele trabalhava como apresentador do programa Bora Amapá

O jornalista Erlan Bastos morreu aos 32 anos na manhã deste sábado (17) em Teresina, no Piauí. A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde ele trabalhava como apresentador do programa Bora Amapá.

Colunista do portal Em Off, com atuação voltada ao jornalismo de entretenimento e aos bastidores da mídia, Erlan ganhou visibilidade pelo estilo direto e pela relação próxima com a audiência. O jornalista também teve passagens pela Record e pela TV Meio.

Internação recente

Há cerca de um mês, Erlan foi internado após passar mal durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, o jornalista apresentou fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza intensa e episódios de suor frio.

Nota da emissora

Em nota divulgada nas redes sociais, a NC TV Amapá lamentou a morte do apresentador e destacou o impacto do trabalho realizado por ele no jornalismo local.

"Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado", afirmou a emissora.

O comunicado também ressaltou a postura profissional do jornalista. "Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá", diz a nota, que cita ainda a coragem, o compromisso com a verdade e a atenção às demandas da sociedade amapaense.

A emissora encerrou o comunicado destacando o legado deixado por Erlan Bastos. "A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação", concluiu, ao prestar solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e ao público.

Veja também