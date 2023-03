A- A+

libertados Jornalista francês e trabalhador humanitário americano sequestrados por jihadistas são libertados A região do Sahel, na África, costuma ser palco de sequestros de ocidentais por grupos jihadistas

O jornalista francês Olivier Dubois e o trabalhador humanitário americano Jeffery Woodke, sequestrados por jihadistas no Mali em 2021 e no Níger em 2016, respectivamente, foram libertados e chegaram ao aeroporto de Niamey nesta segunda-feira (20), informaram jornalistas da AFP.

"Estou cansado, mas estou bem", declarou Dubois ao descer do avião, sorridente e visivelmente emocionado, sequestrado em 8 de abril de 2021 pela aliança jihadista Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM).

"É incrível estar aqui, livre. Queria agradecer ao Níger por saber fazer esta delicada missão e prestar homenagem à França e a todos aqueles que me permitiram estar aqui hoje", disse ele a repórteres.

Jeffery Woodke, um trabalhador humanitário americano sequestrado no Níger em outubro de 2016, apareceu ao lado de Dubois apoiado em uma bengala.

"Os reféns foram recuperados com segurança pelas autoridades nigerianas e entregues às autoridades francesas e americanas", disse o ministro do Interior nigeriano, Hamadou Souley, no aeroporto nesta segunda-feira.

A Casa Branca ficou "aliviada" com a libertação de Woodke e agradeceu ao governo do Níger por sua ajuda.

A região do Sahel, onde fica o Níger, costuma ser palco de sequestros de ocidentais por grupos jihadistas, cujos ataques já deixaram centenas de mortos.

