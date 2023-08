Jornalista Ivan Maurício apresenta melhora e já respira sem ajuda de aparelhos

A- A+

O jornalista pernambucano Ivan Maurício, de 72 anos, apresentou melhoras no quadro clínico. De acordo com o filho do comunicador, Tiago dos Santos, ele já respira sem ajuda de aparelhos. Um novo boletim médico deve sair na tarde desta segunda-feira (07).

Ainda segundo Tiago, Ivan teve uma crise hipertensiva, na última quarta (02) que culminou em edema pulmonar, além de uma infecção urinária. O jornalista estava a trabalho, no momento da crise, em Araripina, no Sertão do Estado. No outro dia, ele foi levado a um hospital que fica em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, onde está internado. Ontem, o jornalista também apresentou melhoras na parte renal.

"Domingo à tarde, já sem o tubo da respiração, meu pai conversou conversou com minha irmã", disse à reportagem da Folha de Pernambuco.

