Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos

Em nota, a LBV confirma a morte do escritor e diz que "sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade"

Reportar Erro
Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anosJornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais LBV

Morreu nesta terça-feira, 7, aos 84 anos, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade.

Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em nota, a LBV confirma a morte do escritor e diz que "sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade".

"Com profundo respeito e gratidão comunicamos que retornou à Grande Pátria Espiritual, o jornalista, radialista, escritor, presidente das Instituições da Boa Vontade, nosso querido Irmão Paiva, nesta terça-feira, 7 de outubro - uma data tão importante e simbólica para as IBVs: os 52 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade, levando consigo suas Obras de Fé Realizante, singularizadas em uma existência dedicada ao Bem", diz a entidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Paiva Netto (@paivanetto.escritor)

 

Leia também

• Morre Jilly Cooper, autora de "Rivais", aos 88 anos

• Promessa da ginástica brasileira morre aos 20 anos depois de sofrer acidente de moto

• Empresário Alexandre Carvalho morre aos 58 anos, após acidente doméstico

Carioca, Paiva Netto nasceu em 2 de março de 1941. Foi presidente da Legião da Boa Vontade e presidente da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter). Em 21 de outubro de 1989, Paiva Netto fundou o Templo da Boa Vontade (TBV), monumento ecumênico em Brasília. É autor de 24 livros que já ultrapassaram a marca de mais de 10 milhões de exemplares vendidos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter