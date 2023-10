A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Jornalista morre e outros dois ficam feridos após bombardeio de Israel no Líbano Ofensiva, confirmada por fontes libanesas e israelenses, teria sido resposta a uma 'tentativa de invasão' do Estado Judeu pelo norte

O fotojornalista Issam Abdallah, da agência de notícias Reuters, morreu após bombardeios israelenses terem sido registrados no sul do Líbano. Além dele, outros dois profissionais da imprensa ficaram feridos no ataque ocorrido na fronteira. A informação foi divulgada pela rede de TV AL-Jazeera.

De acordo com a publicação, os jornalistas cobriam uma série de bombardeios na área de fronteira quando foram atingidos por um dos ataques. A ofensiva, confirmada por fontes libanesas e israelenses, teria sido uma resposta a uma "tentativa de invasão" do Estado Judeu pelo norte.





As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que uma explosão foi detectada na cerca de segurança próxima à cidade de Hanita, provocando "danos leves" à estrutura. O caso é investigado como uma tentativa de infiltração inimiga.

Os militares israelenses afirmaram ainda que responderam à agressão com disparos de artilharia. "[O Exército] está respondendo atualmente com disparos de artilharia ao território libanês", informaram as IDF em um comunicado.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Brasil preside reunião do Conselho de Segurança sobre Israel e Gaza; entenda o que será discutido