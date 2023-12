Jornalista pernambucana Jullie Dutra vence "Quem Quer Ser um Milionário"

A- A+

Em um momento inédito e de muita emoção, a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos, acertou todas as perguntas do game show “Quem Quer Ser um Milionário”, do programa "Domingão com Huck", neste domingo (10). Ela levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão.



Ao longo das oito temporadas do quadro, ninguém - até então -, tinha conquistado a premiação. Dutra sempre viu na educação o caminho para ter uma vida melhor. Ela é mãe solo de Maria Helena, de 3 anos, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



Natural de Limoeiro, no Agreste do Estado, Jullie foi criada pela mãe e pela avó na cidade de João Alfredo. O pai da jornalista foi assassinado quando ela tinha apenas cinco anos. Aos 18 anos, Jullie decidiu ir para Recife, onde estudou os dois últimos anos do ensino médio no Colégio Contato e fez matérias isoladas para se preparar para o vestibular.



Formada em jornalismo pela Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau) e pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Jullie também se dedica aos estudos do preparatório para o Instituto Rio Branco (carreira diplomática).

Ela é autora do livro “Caro Haiti” que conta sua experiência de dez dias hospedada no Batalhão Brasileiro do País.



“Na faculdade de jornalismo eu sempre busquei ao máximo fazer muitos cursos fora. Vivia em São Paulo, em congressos e foi quando conheci o projeto Repórter do Futuro, prestei a seleção e eles selecionaram 25 estudantes de jornalismo a dedo. Desse curso eu consegui fazer uma viagem para o Haiti que resultou no meu livro”, disse Jullie.



A partir do livro, várias portas se abriram para a jornalista. Ela ganhou uma bolsa do Google para estudar jornalismo investigativo em Madri e estagiar no El Mundo. Porém, semanas antes de viajar, a mãe dela teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e veio a falecer. Jullie então entregou a bolsa e decidiu direcionar os planos para atuar em Pernambuco.



No Estado, Dutra trabalhou em algumas instituições e empresas como a Folha de Pernambuco, a Assembleia Legislativa do Estado e o Partido Progressista, como assessora.



Atualmente, Jullie mora em Salvador, na Bahia, e é CEO do Grupo Coros Comunicação, agência de marketing que abriu em 2014, onde tem 14 colaboradores e cerca de 50 clientes espalhados em todo o Brasil.

