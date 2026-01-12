A- A+

Violência Jornalista pernambucana sofre assédio em banheiro público no Canadá Na última sexta-feira (9), Priscilla Costa foi surpreendida por um homem a observando em uma cabine ao lado da sua, no banheiro público feminino da Kipling Station, em Etobicoke

“Esse foi o dia que eu realmente percebi que é muito difícil ser mulher. Eu achava que era só no Brasil, mas é no mundo”. Foi assim que a pernambucana Priscilla Costa (36), residente de Toronto, no Canadá, há 7 anos, iniciou um desabafo em uma série de vídeos em sua rede social.

Emocionada, ela compartilhou com seus amigos e familiares o assédio que sofreu na última sexta-feira (9), em um banheiro público feminino da estação de metrô Kipling, em Etobicoke, um dos seis distritos que compõem Toronto.

Priscilla Costa desabafou emocionada sobre o ocorrido | Foto: Instagram/Reprodução

Enquanto esperava uma amiga, às 7h50 da manhã, Priscilla estava utilizando o toalete quando percebeu que havia um homem a observando da cabine ao lado, em cima de um vaso sanitário. Assustada, ela gritou com o indivíduo e perguntou o que ele estava fazendo ali, sem obter nenhuma resposta.

Em seguida, Priscilla saiu da cabine e foi iniciado um confronto físico. Ela tentava se afastar do assediador, que a empurrava de volta tentando prendê-la contra a parede. Finalmente, após resistir, a jornalista conseguiu sair do banheiro e se deparou com apenas homens na estação.

Com o agressor ainda em pé ao seu lado, ela gritou que o homem havia a espionado no banheiro, enquanto chorava e tremia, mas não recebeu auxílio de ninguém ali presente. “Os homens, do jeito que estavam, parados, continuaram. Foi como se estivessem vendo um espetáculo”, ilustrou Costa em entrevista à Folha de Pernambuco.

Priscilla ainda foi até a cabine do Toronto Transit Commission (TTC), a poucos passos do banheiro, mas o guarda ali dentro também não a ajudou. “Eu gritava ‘você não vai fazer nada?´ e ele só olhava para mim, nem mesmo passou da catraca”, disse ela. Apenas neste momento, o assediador, um homem que ela julga ter entre 30 e 40 anos, que vestia uma blusa vermelha com capuz, saiu andando em “passos lentos”, segundo a própria Priscilla.

No sábado (10), dia seguinte ao ocorrido, Priscilla foi até a delegacia mais próxima da estação Kipling e prestou queixa. “Eu quase não fui, mas segui meu instinto e denunciei. O apoio que eu precisei na sexta-feira e não tive, eu encontrei depois com os amigos, minha família e com os policiais”, disse ela.

Além de fazer o boletim de ocorrência, ela também entrou em contato com o Toronto Transit Commission, a partir do aplicativo digital Safe TTC, e prestou uma queixa. A pernambucana foi atendida imediatamente e certificada de que as câmeras seriam checadas.

Para Priscilla, o caso seria diferente se tivessem outras mulheres na estação. “Eu falei isso para os policiais, que acredito que teria sido acolhida. Eles não só concordaram como pediram desculpas pelos homens que não fizeram nada”, disse.

“Desde que aconteceu, eu tenho acordado às 3h ou 4h da manhã porque lembro do rosto dele muito nítido ainda. Acordo com um pulo em pânico e com o coração acelerado”, relatou a jornalista.

Até o momento da publicação desta matéria, as gravações foram encontradas, mas o agressor não. O TCC e o policial à frente do caso afirmam que estão em contato constante e que Priscilla pode receber uma ligação a qualquer momento com a notícia da identificação ou até prisão do indivíduo.

“Não esperava que minha dor ia se transformar em uma voz tão forte, que esse caso ia ter tanta repercussão e as pessoas iam comprar essa briga comigo. Eu só espero que ele seja capturado e que nenhuma outra mulher passe pelo que passei”, reiterou ela.



