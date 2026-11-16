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Mundo Jornalista que denunciava ligação de políticos com narcotráfico é morto na Costa Rica O comunicador foi atacado por dois homens em uma motocicleta

O jornalista costa-riquenho Camilo Rodríguez, que denunciou em suas redes sociais vínculos entre narcotraficantes e políticos, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (16), em Heredia, informaram autoridades do país.

Rodríguez, 50, havia relatado ameaças de morte. Ele apontava chefões, citando nomes e sobrenomes, e afirmava ter entregue relatórios à agência antidrogas americana sobre vínculos do narcotráfico com círculos do poder político e empresarial.

O comunicador foi atacado por dois homens em uma motocicleta, enquanto dirigia, relatou Raúl Rivera, diretor da polícia. Os criminosos efetuaram "entre nove e dez disparos", acrescentou o subchefe do Órgão de Investigação Judicial, Vladimir Muñoz.

Enfrentando o poder

A ex-mulher de Rodríguez, a quem o jornalista relacionava a familiares ligados ao narcotráfico, havia feito uma denúncia contra ele por abuso sexual contra seus filhos, uma acusação que o jornalista desmentia.

Em agosto de 2025, a então candidata à Presidência Laura Fernández denunciou Rodríguez por difamação, após ele afirmar que a casa dela havia sido construída com dinheiro do narcotráfico.

"Independentemente do conteúdo de suas comunicações, o que ocorreu hoje em nosso país é uma mancha contra a liberdade de expressão", declarou Laura, em um vídeo divulgado pela Presidência.

O Colégio de Jornalistas da Costa Rica repudiou o assassinato. "Tudo indica, até o momento, que se trata do silenciamento de uma voz dissidente na Costa Rica", disse à AFP a presidente da entidade, Yanancy Noguera.

Ao anunciar uma "investigação exaustiva", o procurador-geral, Carlo Díaz, informou que o comunicador havia recusado sua inclusão em um programa de proteção a testemunhas.

Rodríguez colaborou com vários veículos de comunicação do país e migrou há alguns anos para as redes sociais, onde se apresentava como investigador do narcotráfico.

Nos últimos anos, a Costa Rica passou de ponto de passagem para centro logístico do narcotráfico, perdendo o posto de um dos países mais seguros da região.

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