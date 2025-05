A- A+

AGRESSÃO Jornalista relata ataque com spray de pimenta após briga no trânsito em SP Boletim de ocorrência foi registrado como injúria e lesão corporal

A jornalista Janaína Oliveira, de 44 anos, aguardava a sua vez de abastecer no posto de gasolina de sempre, na Rua Caiubi, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Com a família dentro do carro, ela esperou outro veículo, também dirigido por uma mulher, para poder seguir com seu automóvel.



Segundo ela, "não havia espaço para ambas na passagem". Foi quando começou a ouvir "buzinadas e xingamentos do carro de trás", de onde um homem gritava "sua p***, vaca, sai da frente, vadia!" A Polícia Civil afirma que o boletim de ocorrência foi registrado e diz atuar para identificar o autor dos xingamentos



A vítima, então, abaixou seu vidro e sinalizou para que o homem se acalmasse, recebendo de volta gestos obscenos e mais xingamentos. Quando conseguiu entrar no posto, o carro de trás parou no semáforo e o marido da vítima desceu do carro para tirar satisfações.

O motorista começou a provocá-lo, "vem aqui, vem", e Janaína decidiu começar a gravar. "Vagabundas não respeitam o trânsito", ele gritou para a câmera. Quando ela direcionou o celular para filmar a placa do automóvel, o homem jogou spray de pimenta em sua direção e deixou a cena com o carro.



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que o boletim de ocorrência foi "registrado como injúria e lesão corporal no 23° DP (Perdizes)". A pasta informa ainda que a identificação do suspeito está "em andamento".

