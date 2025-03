A- A+

Luto Jornalista Rui Xavier morre aos 79 anos no Rio de Janeiro Jornalista estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Morreu na madrugada deste sábado (1º) o jornalista Rui Xavier aos 79 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Entre os veículos em que Xavier atuou estão a "Gazeta Mercantil" e o "Estado de S. Paulo".

Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) lamentou a perda:

"É com pesar que a ABI comunica o falecimento de seu conselheiro Rui Xavier, na madrugada desse sábado (1º). Junto com seus familiares, colegas e amigos, convidamos para a sua despedida, nesse sábado, das 14h às 18h, na sede da Rua Araújo Porto Alegre, 71, no Centro".

Um dos momentos marcantes da carreira do jornalista no programa da TV Cultura, em 2014, quando Xavier questionou o então governador de São Paulo, Orestes Quércia, sobre o enriquecimento do político. A pergunta provocou uma discussão e troca de xingamentos.

