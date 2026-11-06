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Internacional Jornalista Yoani Sánchez e opositora Berta Soler são libertadas em Cuba De acordo com uma lei aprovada em 2023, os únicos meios de comunicação legais em Cuba são os estatais, controlados pelo Partido Comunista que governa o país

Yoani Sánchez, uma das figuras mais conhecidas do jornalismo independente de Cuba, e a líder do movimento Damas de Branco, Berta Soler, foram libertadas na quinta-feira (5), depois de passarem várias horas detidas em Havana.

"Acabei de chegar em casa. Obrigada a todos pela solidariedade e divulgação da prisão arbitrária da qual fui alvo na manhã de hoje", publicou Yoani no X, onde disse que dará detalhes nesta sexta-feira (6) sobre "a dor e total falta de proteção em que vivem aqueles que não têm visibilidade" nas prisões. "Tenho o dever de tornar públicas suas histórias."

#Cuba Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes. — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) November 5, 2026

O jornal digital 14ymedio, que Sánchez fundou e dirige desde 2014, informou que a jornalista foi acusada de "atentado contra a ordem constitucional". Em Cuba, este delito pode abranger diversas infrações, entre elas ações consideradas como tentativas de modificar o sistema político comunista.

Yoani, 51, foi detida pela polícia política quando saía de casa para fazer compras, informou o 14ymedio.

Berta Soler, líder das Damas de Branco, e sua integrante María Cristina Labrada também foram detidas quando deixavam a sede do movimento opositor, confirmou à AFP o marido de Berta, Ángel Moya.

Moya informou à AFP durante a noite que as duas mulheres foram libertadas após várias horas detidas em duas unidades policiais. Soler é alvo regular de detenções que vão de várias horas a alguns dias. As autoridades também frequentemente a impedem de sair de casa.

A ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, sediada na Espanha, havia exigido na rede social X "informações imediatas sobre o paradeiro de Soler e Labrada".

ALERTA OCDH | El periodista Reinaldo Escobar Casas denunció la detención de su esposa, Yoani Sánchez, periodista independiente y directora de 14ymedio, este jueves en La Habana por la Seguridad del Estado. Exigimos su liberación inmediata y garantías para su integridad física. — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) November 5, 2026

Berta, 63, cuja organização recebeu em 2005 o Prêmio Sakharov de Direitos Humanos, concedido pelo Parlamento Europeu, tem sido frequentemente submetida a detenções breves e confinamento domiciliar em razão de seu ativismo.

O movimento, cujas integrantes vestem branco como símbolo de protesto pacífico, surgiu em 2003, após o encarceramento de 75 opositores cubanos em uma onda repressiva conhecida como "Primavera Negra".

Yoani ganhou em 2008 o Prêmio Ortega y Gasset, uma das principais premiações do jornalismo em língua espanhola, e foi incluída naquele mesmo ano pela revista americana Time entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Em seu jornal, ela denuncia regularmente a censura e o assédio das autoridades contra os opositores, além de criticar a gestão do governo.

Assim como outros jornalistas independentes em Cuba, Yoani sofre perseguição por parte da polícia política, que costuma impedi-los de sair de casa para cobrir acontecimentos de especial relevância ou submetê-los a prisões temporárias.

De acordo com uma lei aprovada em 2023, os únicos meios de comunicação legais em Cuba são os estatais, controlados pelo Partido Comunista que governa o país.

No entanto, na última década, surgiram veículos de comunicação independentes na internet, que sobrevivem em um vazio jurídico e aos quais os cubanos têm acesso por meio de redes privadas virtuais (VPNs).

O 14ymedio destacou que vários colaboradores de veículos de comunicação oposicionistas foram detidos em vias públicas nas últimas semanas e posteriormente libertados, embora tenham recebido multas ou advertências.

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