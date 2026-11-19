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ESTADOS UNIDOS Jornalistas a bordo do avião presidencial de Trump são obrigados a entregar celulares Nenhuma explicação oficial foi apresentada aos jornalistas

Jornalistas que viajavam nesta quinta-feira (19) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram obrigados a entregar seus telefones celulares a bordo do Air Force One, em uma medida de segurança incomum adotada durante a decolagem da aeronave na China, após uma cúpula de líderes mundiais.

"Às 18h45 (5h45 Brasília), o avião decolou. Os telefones foram recolhidos, por motivos de segurança", informou um jornalista da AFP que estava a bordo, pouco depois da partida da aeronave de Shenzhen.

Nenhuma explicação oficial foi apresentada aos jornalistas.

A correspondente da Fox News Jacqui Heinrich, presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, destacou que, durante a visita anterior de Trump à China, em maio, os telefones dos jornalistas não haviam sido confiscados.

Heinrich afirmou que a medida adotada nesta quinta-feira (19), somada a mudanças nas restrições de voo sobre o Alasca, levanta dúvidas sobre se o Air Force One está, de fato, retornando diretamente aos Estados Unidos.

Durante sua viagem pela Ásia, Trump mencionou em diversas ocasiões a possibilidade de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un, mas o encontro nunca foi anunciado.

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