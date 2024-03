A- A+

MÊS DA MULHER Jornalistas da Folha receberão homenagem na Câmara Municipal do Recife por luta feminina Com mais de 30 anos de atuação no jornalismo pernambucano, Emília Lucena e Pupi Rosenthal são homenageadas de solenidade que dá visibilidade à luta das mulheres recifenses

As jornalistas da Folha de Pernambuco Emília Lucena e Pupi Rosenthal estão entre as homenageadas da Reunião Solene em celebração ao mês de luta das mulheres, que acontece nesta quinta-feira (14), no Plenário da Câmara Municipal do Recife.

Esta será a terceira edição da homenagem, que abre as portas do Poder Legislativo para evidenciar as lutas e histórias de mulheres que constroem o Recife.

Consolidadas no mercado, com mais de 30 anos de atuação no jornalismo pernambucano, as profissionais são formadas pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e já passaram por outros veículos do Estado, além de atuar na assessoria de comunicação de pastas importantes do governo.

Juntas, participaram também da cobertura de uma das visitas de Hugo Chávez a Pernambuco, em 2000.

Proposta pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), o objetivo da reunião é dar visibilidade à luta das mulheres recifenses que dedicam suas vidas, com diversos saberes e vivências para construir seus projetos pessoais e coletivos de felicidade.

Para ambas, contar histórias, quebrar preconceitos e apresentar novas possibilidades à sociedade através do jornalismo é o que as motiva. “Qualquer forma de contribuir com a pauta e as lutas femininas. Abrir essas portas, mostrar novos caminhos. Isso me faz feliz no jornalismo”.

“Poder contar essas histórias, humanizar situações, essa é uma das maravilhas do jornalismo. Um jornalismo que a cada dia que passa precisamos mais. Quando feito com ética, e de qualidade, quebra muitas barreiras e ensina muita coisa”, reforça Pupi.

Homenagem à luta feminina

Todos os anos a iniciativa ocupa os 39 assentos parlamentares da Casa José Mariano com 39 mulheres que tenham atuações importantes na sociedade em suas respectivas áreas, além de algumas instituições que também fazem a diferença e ajudam a construir um mundo mais justo para todas as pessoas.

A solenidade deste ano está marcada para acontecer justamente no dia em que o assassinato da vereadora Marielle Franco completa seis anos, ainda sem a identificação dos mandantes. O caso que chocou o Brasil e o mundo aconteceu justamente no mês mais simbólico para a luta das mulheres, março.

Nesse sentido, algumas homenagens estão sendo preparadas para lembrar o legado de Marielle Franco, uma ativista social que enfrentou de frente a milícia e o crime organizado no Rio de Janeiro. A reunião será presidida por Elaine Cristina, do PSOL, partido de Marielle.

“Este momento será importantíssimo para mim. Além de celebrar o legado de Marielle, é uma forma de dizermos que as mulheres também podem ocupar o plenário, a política, os espaços que quiserem. Vamos homenagear várias mulheres que constroem um mundo melhor, que trabalham para conseguirmos a igualdade de gênero, o fortalecimento da democracia e o bem viver de todas nós! Estas também são nossas lutas”, disse a vereadora Cida Pedrosa.

Veja também

Capacitismo Campanha mostra situações de preconceitos dirigidas a pessoas com síndrome de Down