Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante

Dos cerca 1,6 mil jornalistas profissionais registrados na Faixa de Gaza, 252 foram mortos em ataques israelenses desde o início da ofensiva no enclave palestino, há cerca de dois anos.

Os números foram atualizados nesta quinta-feira (25) pelo Sindicato dos Jornalistas da Palestina, em uma reunião online organizada pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), em parceria com a Embaixada da Palestina no Brasil. Trata-se do maior massacre de profissionais de imprensa em qualquer conflito armado da história mundial, segundo o sindicato.

Em um dos ataques mais graves, no fim de agosto, militares de Israel bombardearam o Hospital Nasser, em Gaza, deixando 15 mortos, incluindo quatro jornalistas, um deles da agência Reuters. Semanas antes, uma explosão causada por um drone israelense matou cinco jornalistas da TV Al Jazeera, um deles era o conhecido repórter Anas Al-Sharif.

"A ocupação destruiu todas as instituições de imprensa presentes na Faixa de Gaza, sendo que tínhamos mais de 120 veículos de mídia, todos atuantes. Os 252 jornalistas assassinados são um número superior ao de jornalistas assassinados durante as duas Guerras Mundiais. O sindicato notificou a prisão de mais de 200 jornalistas e o ferimento de cerca de 400 profissionais", aponta Naser Abu Baker, presidente do sindicato palestino dos jornalistas.

A conversa com os repórteres brasileiros, a convite da Fenaj e com participação da Agência Brasil, aconteceu com grupos de jornalistas palestinos instalados em tendas em dois centros improvisados, um em Khan Yunis, no sul de Gaza, e outro na Cidade de Gaza, ao norte, que já foi praticamente toda destruída pelos bombardeios das Forças de Defesa de Israel (FDI).

"Eu falo com vocês com o que sobrou da Cidade de Gaza, depois da agressão das forças de ocupação, que destruíram cerca de 95% da cidade. Nosso centro de mídia fica a cerca de 500 metros dos tanques israelenses, e aviões ficam voando de forma incessante para que a gente não possa ser ouvido por vocês", relata Samir Khalifa.

O Sindicato dos Jornalistas da Palestina aponta ainda que 647 imóveis residenciais de profissionais de imprensa foram destruídos pela invasão das forças militares de Israel.

"Todos os jornalistas em Gaza foram expulsos de suas casas e atualmente vivem em tendas, juntamente com suas famílias, também deslocadas", denuncia Tahseen Al-Atsall, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Palestinos em Gaza.

A Agência Brasil pediu posicionamento à Embaixada de Israel sobre a violência contra jornalistas palestinos e aguarda retorno para acréscimo nesta reportagem.

A Faixa de Gaza é um território palestino que tem sido alvo de intensos bombardeios e ataques por terra do Exército de Israel desde um atentado do grupo islâmico Hamas a vilas israelenses, em outubro de 2023, que deixou cerca de 1,2 mil mortos e fez 220 reféns.

O Hamas, que governa Gaza, sustenta que o ataque foi uma resposta ao cerco de mais de 17 anos imposto ao enclave e também à ocupação dos territórios palestinos por Israel.

Os ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, desde então, já fizeram mais de 60 mil vítimas, além de destruírem hospitais, escolas e todo tipo de infraestrutura que presta serviços à população. Um bloqueio às fronteiras do território também dificulta a entrada de alimentos e medicamentos, agravando a crise humanitária.

Segundo Israel, o objetivo é resgatar os reféns que ainda estão com o Hamas e eliminar o grupo completamente.

O conflito foi um dos principais temas da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, realizada nesta semana em Nova York, nos Estados Unidos. Antes e durante o evento, países tradicionalmente aliados de Israel e dos Estados Unidos anunciaram o reconhecimento oficial ao Estado palestino, entre eles o Reino Unido, a França, o Canadá e a Austrália.

O Brasil já reconhece a Palestina como um país que tem direito à soberania desde 1967 e apoia a coexistência pacífica de dois Estados: um para os palestinos e outro para os israelenses.

Apesar da pressão internacional, o governo de Israel subiu o tom e afirmou que não haverá Estado Palestino.

Entrada proibida

O Sindicato dos Jornalistas da Palestina afirma que, desde o início da ocupação israelense, em outubro de 2023, cerca de 3,4 mil jornalistas foram proibidos de entrar no enclave, sendo 820 deles jornalistas dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel.

"Isso só prova qual era a intenção do Estado de ocupação desde o início da guerra, que é proibir que os jornalistas fizessem a cobertura desses crimes de lesa-humanidade. Isso viola a Resolução 2222 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que prevê a proteção de jornalistas em área de conflito e que trata de forma clara o direito de acesso de jornalistas nessas áreas, assim como prevê a punição para quem alveja ou tenha como alvo jornalistas em zona de conflito", acrescenta Al-Atsall. Ele e outros colegas dividiam uma tenda em Khan Yunis, no sul de Gaza, enquanto forneciam relatos aos jornalistas brasileiros.

A repórter Ghaida Mohammad, da TV Palestina, relatou a situação precária vivida pelos jornalistas em Gaza, incluindo mulheres, privadas do acesso a equipamentos básicos de segurança.

"A maioria das jornalistas mulheres são mães. Eu tenho filho, que nasceu durante a cobertura desta guerra. Como mães, não temos sequer a proteção de fazermos o nosso trabalho no campo. Também estamos com necessidade de produtos essenciais, como leite em pó, produto para higiene infantil, entre outros", observou.

