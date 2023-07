A- A+

Equador Jornalistas que investigaram corrupção no governo do Equador deixam país devido a ameaças Decisão ocorre também em meio a uma onda de violência promovida pelo crime e o narcotráfico que atinge até a imprensa; 31 presidiários foram mortos em massacre na terça-feira

Dois dos jornalistas por trás de uma investigação sobre corrupção que levou ao processo de impeachment do presidente do Equador, Guillermo Lasso, deixaram o país por causa de ameaças, informou a ONG Fundamedios na terça-feira. O anúncio ocorre em meio a uma onda de violência no país perpetrada pelo crime e o narcotráfico que atinge também a imprensa.

Mónica Velásquez e Andersson Boscán, co-fundadores da mídia digital La Posta, publicaram em janeiro “El gran padrino” (O grande padrinho), um trabalho jornalístico que expôs uma suposta rede de corrupção dentro de entidades públicas elaborada por Danilo Carrera, um cunhado do presidente que não ocupou cargo público.

A Assembleia equatoriana usou essa publicação como base para uma investigação e finalmente convocou Lasso para julgamento em 16 de maio. Encurralado, o presidente se declarou inocente e, dois dias depois, dissolveu o Congresso e convocou eleições gerais antecipadas, a serem realizadas em agosto.

Nas últimas semanas, Velásquez e Boscán alertaram sobre a suposta perseguição contra eles.

"Depois de várias ameaças de ataques contra sua integridade física e pessoal, eles deixaram o Equador, com destino a um país seguro", denunciou a Fundamedios em comunicado.

De acordo com a ONG que zela pelos direitos dos jornalistas, Velásquez e Boscán foram avisados pela "inteligência estrangeira" sobre um grupo de gângsteres albaneses que "chegaram ao país nos últimos dias da semana passada com a ordem de atentar contra suas vidas e as de outras pessoas".

O La Posta disse em comunicado que seus funcionários foram alvo de "um vendaval de ações retaliatórias do Executivo, em evidente vingança" pela publicação de “El Gran Padrino”. Nenhuma autoridade se referiu a essas alegações e, na época, o governo rejeitou as revelações jornalísticas.

A violência do narcotráfico e do crime que está secando o Equador também atingiu a mídia com intimidações, ataques a tiros e o envio de cartas com explosivos. Este ano, dois outros jornalistas fugiram do país por causa de ameaças: Karol Noroña, do portal GK, e Lissette Ormaza, do programa de notícias Majestad Televisión.

Massacre carcerário

Dezessete agentes penitenciários estão detidos em uma prisão no Equador, onde o governo declarou emergência no sistema penitenciário por causa de um novo massacre na prisão, informou a agência responsável (SNAI) nesta quarta-feira.

Os funcionários, incluindo guardas e trabalhadores administrativos, estão na prisão de Esmeraldas, no noroeste do país. De acordo com as autoridades, houve um motim nessa prisão no dia anterior, em retaliação à declaração do estado de emergência.

"No momento, há 17 prisioneiros detidos no CPL [centro de detenção] Esmeraldas", informou o SNAI por meio de seu canal de transmissão Whatsapp.

O motim em Esmeraldas espelhou o que aconteceu na penitenciária de Guayaquil, localizada no sudoeste do Equador, onde durante quatro dias houve confrontos entre os presos que deixaram um número indefinido de mortos.

A Promotoria, que está encarregada de recuperar os restos mortais, relatou inicialmente 31 mortos. No entanto, a polícia disse ter encontrado 11 corpos e 29 "peças anatômicas".

Desde fevereiro de 2021, mais de 420 detentos foram mortos em meio a confrontos violentos que deixaram cenas de corpos decapitados e incinerados.

Na terça-feira, a violência também eclodiu na capital homônima de Esmeraldas. Alertas de bombas em postos de gasolina e um dispositivo explosivo desativado em um escritório da promotoria levaram o governo local a suspender o trabalho e o dia escolar na cidade de 220 mil habitantes.

Esta manhã, relatos da mídia local mostraram ruas vazias e lojas fechadas.

Após o massacre na penitenciária de Guayaquil, também chamada de Guayas 1, mais de cem agentes penitenciários foram detidos em cinco prisões do país. Até ontem, 120 dos 137 foram libertados. Os presos de 13 prisões que entraram em greve de fome no domingo também encerraram a medida.

Um censo recente estabeleceu que as 36 prisões do Equador, com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, abrigam uma população de 31.321 detentos. A maioria deles é por tráfico de drogas.

