educação José Álvares de Azevedo, patrono da educação de cegos no Brasil, é homenageado em doodle do Google Tributo ao educador ocorre na data em que se celebra os 189 anos de seu nascimento. No aniversário do educador também é comemorado o Dia Nacional do Braille

Detentor do título de patrono da educação de cegos no Brasil, José Álvares de Azevedo foi homenageado com uma versão do doodle do Google, neste sábado (8), quando se celebra os 189 anos de seu nascimento. No aniversário do educador também é comemorado o Dia Nacional do Braile. A homenagem está disponível na página do Google logo que os usuários fazem acesso para realizar uma busca.

Azevedo nasceu cego, em 1834, na cidade do Rio. Ainda criança, ele passou a explorar o mundo através do toque. Sua inteligência e curiosidade o fizeram ir para Royal Institute of Blind Young People, em Paris, enviado por sua família. Esta era a única escola na época especializada em educação para cegos, dos 10 aos 16 anos.

Os estudos de Azevedo na escola francesa ocorreram quando o sistema de escrita Braille acabara de ser introduzido na Europa. Quando voltou ao Brasil, em 1850, o educador voltou com dois objetivos: "defender a inclusão social dos cegos em seu país e criar uma escola muito parecida com a que estudou em Paris".

Ele então passou a ensinar cegos brasileiros a ler e escrever em Braile. E suas aulas chegaram até a Corte Imperial. Azevedo lecionou para a filha do médico da Corte.

"O médico, impressionado com o desenvolvimento da filha, organizou uma audiência com o imperador brasileiro. José Azevedo fez uma apresentação emocionante, quebrando preconceitos e mostrando o que uma pessoa com deficiência visual pode alcançar", diz o texto em homenagem ao educador.

Com apoio da Corte Imperial, Azevedo abriu a primeira escola do país para pessoal que sofreram perda da visão, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A unidade de ensino continua funcionando, como o nome de Instituto Benjamin Constant, e mantém o programa educacional criado por Azevedo.

No entanto, a escola criada pelo homenageado do Google expandiu sua grade curricular para incluir educação física, aulas de teatro, autocuidado e orientação para a vida diária.

