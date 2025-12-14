Dom, 14 de Dezembro

ELEIÇÕES NO CHILE

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas saíram às ruas do país para comemorar o triunfo de Kast

José Antonio Kast, candidato da extrema-direita às eleições do ChileJosé Antonio Kast, candidato da extrema-direita às eleições do Chile - Foto: Raul Bravo/AFP

O candidato de extrema direita José Antonio Kast é o novo presidente do Chile, após superar sua adversária de esquerda Jeannette Jara no segundo turno deste domingo (14), anunciou o Serviço Eleitoral (Servel).

Kast, um advogado ultraconservador de 59 anos, somava 58% dos votos, enquanto Jara tinha 42% com a apuração concluída em aproximadamente 75% das urnas.

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas saíram às ruas do país para comemorar o triunfo de Kast. Pouco antes, sua rival reconheceu a derrota em publicação nas redes sociais.

