A- A+

Saúde José Loreto: O que é o adesivo que ator usa no bumbum para controlar a diabetes? Artista foi diagnosticado com a doença por volta dos 15 anos e convive com ela há mais de duas décadas

O ator José Loreto se arriscou e brilhou desfilando pela primeira vez na São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira, 26. Além do corpo esbelto do artista e do bumbum a mostra, visto que ele cruzou a passarela de fio dental, outro detalhe chamou a atenção das pessoas: o adesivo de glicemia colado em uma de suas nádegas.

Não é surpresa que Loreto é diabético, pois sempre que pode, ele fala sobre a doença como forma de alertar e incentivar outras pessoas a buscar ajuda. Ele convive com a condição há mais de 20 anos — a primeira vez que recebeu o diagnóstico tinha por volta dos 15 anos.

O aparelho, também chamado de sensor, é responsável por fazer o acompanhamento dos níveis de glicemia no corpo, ou seja, a quantidade de glicose (açúcar). Normalmente, é colocado no braço por meio de uma agulha de silicone. É indolor e pode ser utilizado por, no máximo, 14 dias, de forma contínua.

O aparelho mede os níveis de glicose a partir do líquido intersticial, um fluído presente nas células. O paciente, por meio de um aplicativo de celular, encosta o aparelho no sensor que faz uma rápida varredura, ou scanner, mostrando os resultados da quantidade de açúcar no sangue.

Loreto, tem diabetes tipo 1, ou seja, o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio que leva a glicose para dentro das células, para que o açúcar seja usado como combustível.

Além do sensor, os pacientes que convivem com a condição podem acompanhar os índices de açúcar no corpo através do glicosímetro (furo no dedo). A diferença é que não tem um monitoramento contínuo, mas sim pontual no decorrer do dia, porém, especialistas garantem que um tratamento não exclui o outro. E que ambos devem ser usados como aliadas.

Por exemplo, se o sensor falhar, ou mostrar dados divergentes, o furo no dedo é mais preciso e pode trazer uma visão mais objetiva dos fatos.

Danos morais coletivos à saúde: saiba quem são os condenados a pagar R$ 54 milhões por defender o ‘tratamento precoce’ contra Covid

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2019 para cá houve um aumento de 16% dos casos de diabetes no mundo. Isso significa que, em menos de três anos, mais de 70 milhões de pessoas desenvolveram a doença. No Brasil, a entidade acredita que podem existir até 16 milhões de indivíduos doentes. Já a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), estima que pelo menos 12,5 milhões de brasileiros têm diabetes.

Veja também

VIOLÊNCIA Homem baleado na praia do Pina, na Zona Sul do Recife, morre no Hospital da Restauração