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IGREJA Jovem americana que morreu aos 18 anos pode se tornar a primeira santa da Geração Z Maria Middleton morreu em 2020, vítima de um tumor cerebral inoperável; bispos dos EUA aprovaram o avanço de seu processo de beatificação e canonização

Seis anos após sua morte, Maria Middleton, americana do Condado de Bucks, na Pensilvânia, deu o primeiro passo para se tornar a primeira santa da Geração Z na Igreja Católica. Na terça-feira (17), a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos aprovou o avanço de seu processo de beatificação e canonização.

A jovem morreu em 2020, vítima de um tumor cerebral inoperável, aos 18 anos.

Diagnosticada com um tumor cerebral inoperável aos 16 anos, Maria morreu em outubro de 2020. Durante o tratamento, ficou conhecida pela fé católica e pelo otimismo diante da doença. Integrante da comunidade de dança irlandesa da América do Norte, ela também participou de uma viagem missionária a Uganda, mesmo enfrentando o câncer.

"Ela era normal em todos os sentidos, mas tinha uma fé extraordinária e uma busca incessante pela virtude", disse seu pai, Brian Middleton, à ABC News, nesta terça-feira (23).

Investigação sobre a vida e a fé

Com a aprovação dos bispos, a Arquidiocese da Filadélfia se prepara para iniciar uma investigação formal sobre a vida, as virtudes e a reputação de santidade da jovem. Seus pais, Susan e Brian, afirmaram que ainda tentam compreender o significado da decisão.

"A santidade é alcançável. Deus nos criou para sermos santos", afirmou Susan.

Após a morte de Maria, familiares encontraram escritos deixados por ela, entre eles uma anotação com a mensagem "Pense na esperança", que também inspirou o título de um livro sobre sua trajetória. Seu túmulo, no Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa, recebe visitantes de diferentes partes do mundo.

A aprovação dos bispos é apenas o início do processo. A causa ainda precisa passar pela análise do Vaticano, que deverá autorizar o exame dos escritos e da trajetória da jovem. Para uma eventual canonização, também será necessário o reconhecimento de dois milagres atribuídos à sua intercessão.

Se chegar a esse estágio, Maria poderá se tornar a quarta santa nascida nos Estados Unidos e a primeira integrante da Geração Z a receber o título.

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