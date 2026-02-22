Seg, 23 de Fevereiro

Rio de Janeiro

Jovem atacada com 15 facadas após recusar namoro está respirando sem auxílio de aparelhos

Em publicação na rede social, Jaderluce comemorou que a filha venceu mais uma batalha

Alana Anísio Rosa foi atacada após recusar namoroAlana Anísio Rosa foi atacada após recusar namoro - Foto: Reprodução

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, que sofreu um ataque a facadas após recusar um pedido de namoro, está respirando sem a ajuda de aparelhos.

A informação foi compartilhada pela mãe dela, Jaderluce Anísio de Oliveira, no Instagram, na tarde deste domingo. Alana ficou em coma induzido após o ataque e continua internada em um hospital particular de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Em publicação na rede social, Jaderluce comemorou que a filha venceu mais uma batalha e chamou a jovem de “minha guerreira”.

“Vencemos mais uma batalha, respirando sem auxílio de oxigênio. Você surpreende a todos, minha guerreira. Nosso milagre, Alana”, escreveu ela.

O crime aconteceu no último dia 6. Alana estava sentada no sofá de sala de sua casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, quando Luiz Felipe Sampaio invadiu o imóvel e atacou a jovem.

Foi a mãe de Alana quem ouviu os gritos da filha e correu para socorrê-la. Sampaio fugiu e foi capturado por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz), levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por tentativa de feminicídio e permanece preso.

De acordo com Jaderluce, a filha sofreu cortes no rosto, no pescoço e nos ombros. Ela também tem lesões nas mãos. Segundo a mãe, Alana e Sampaio nunca se relacionaram. O suspeito, que também mora no Galo Branco, começou a seguir a jovem no Instagram, depois a viu numa academia no bairro e afirmou ter se apaixonado.

Jaderluce contou que ele mandava buquês de flores e chocolates para a casa da jovem com bilhetes nos quais escrevia frases como "seu admirador secreto" e "a menina mais bonita de São Gonçalo".

A mãe disse que o último buquê foi enviado em dezembro do ano passado. Na ocasião, Sampaio se identificou e pediu Alana em namoro. A jovem recusou afirmando estar focada nos estudos.

