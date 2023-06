Jovem autista resolve cubo mágico em 3 segundos e entra para o livro dos recordes; vídeo

A- A+

Um americano resolveu um cubo mágico em três segundos e tornou-se o mais novo membro do Hall da Fama do Guinness World Records, o livro dos recordes. Max Park, de 21 anos, realizou o feito durante o evento Pride in Long Beach 2023, na Califórnia, no domingo. O recordista é diagnosticado com autismo.

Park resolveu um cubo de quebra-cabeça giratório 3x3x3 em exatos 3,13 segundos. O jovem levou 0,34 segundos a menos em relação ao recorde anterior estabelecido em 2018 pelo chinês Yusheng Du. O Guinness World Records agora especula se Park será o primeiro a conseguir resolver um cubo mágico com menos de três segundos.

Com a conquista, Park passa a ser o detentor de cinco recordes mundiais de resolução de cubos. Além do 3x3x3, ele é recordista dos cubos 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 e 7x7x7.

O talento de Park é reconhecido por outros praticantes. E não é para menos. Em 2022, quando ele quebrou o recorde de cubo mágico 7x7x7 com o tempo de 1 minuto e 40 segundos, o veterano da modalidade, Erik Akkersdijk, descreveu o feito como a coisa mais impressionante que ele já tinha visto.

"O recorde provavelmente permanecerá por algum tempo", afirmou Akkersdijk, ao site do Guinness World Records, na ocasião. Mas, no mesmo ano, Park voltou a quebrar o recorde, resolvendo o cubo mágico 7x7x7 em 1 minuto e 35 segundos.

