A- A+

CONQUISTA Jovem brasileira conquista bolsa integral em Harvard, e vídeo do momento da descoberta viraliza Ana Beatriz Araújo vai cursar neurociência nos Estados Unidos

Leia também

• Ex-gerente do necrotério de Harvard condenado por vender pedaços de corpos

• Harvard irá investigar relação de ex-presidente com Epstein após divulgação de mensagens

• Especialistas de Harvard: caminhar é bom a partir dos 60, mas este exercício é melhor

O momento em que Ana Beatriz Araújo recebeu a notícia de que havia conseguido uma bolsa de estudos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais, nessa quinta-feira (18).

A jovem brasiliense vai cursar neurociência com uma bolsa integral que cobrirá os custos, que chegam a R$ 2 milhões.

No vídeo postado no seu Instagram, Ana aparece nervosa ao lado dos pais.

"Já chorei, mas espero que dê certo. Entreguei nas mãos de Deus, pois sei que dei meu melhor”, disse.

A pequena contagem regressiva antes de revelar o resultado foi seguido de gritos de euforia dos três.

Carreira na ciência

Estudante da rede pública do Distrito Federal, Ana Beatriz desenvolve pesquisas científicas desde 2021 na Universidade de Brasília (UnB), onde também é bolsista do Programa de Iniciação Científica do CNPq.

Ao longo do ensino médio, direcionou sua trajetória acadêmica para a área da saúde pública e da pesquisa científica.

Entre as conquistas, a jovem recebeu medalha de ouro na etapa local da Olimpíada Brasileira de Neurociências.

Ela também criou o projeto Juventude pelo SUS, iniciativa que divulga, por meio de podcasts, relatos de profissionais que atuam na linha de frente do sistema público de saúde.

Além da atuação acadêmica, Ana Beatriz participa de atividades no Congresso Nacional como voluntária, colaborando na elaboração de propostas legislativas.

Ao todo, já redigiu 17 projetos de lei que estão protocolados e em tramitação na Câmara dos Deputados.

Veja também