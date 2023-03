Jovem canta ponto de Exu durante 'culto' evangélico em vagão de trem no RJ e viraliza; assista

A- A+

Não é de hoje que manifestações religiosas acontecem dentro dos vagões de trens e outros transportes públicos. Nesta terça-feira (21), um vídeo viralizou ao mostrar um jovem interrompendo uma pregação evangélica com uma cantiga da Umbanda, religião afro-brasileira, no interior da composição da SuperVia, que seguia em direção a Baixada Fluminense.

Nas imagens, é possível ver o vagão cheio e o religioso próximo do rapaz, que inicia a cantoria no mesmo tom de voz que o evangélico. O homem faz uma pausa, mas em seguida continua com o discurso em meio aos passageiros. A cantiga entoada pelo jovem é uma reverência ao “Povo de Rua”, os Exus e Pombagiras cultuados pelas religiões de matriz africana.

A iniciativa do garoto dividiu opiniões nas redes sociais. “Até quando teremos que aguentar pregações de religião dentro dos vagões? Todos sabem que não podem, mas não tem fiscalização”, pontuou uma internauta.

Em resposta, a SuperVia afirmou que apoia a diversidade, porém ressalta que a “manifestação religiosa nos trens e estações é proibida”.

“É importante lembrar que a fiscalização é de responsabilidade das autoridades públicas. Contamos com a colaboração de todos”, conclui a concessionária em mensagem enviada a uma usuária através do Twitter.

“Acho que ele ter feito pra afrontar o pastor é desrespeito. Se não tivesse ninguém professando sua fé e ele pregasse algo da religião dele, tudo bem, mas não foi o caso. Aí ele fez realmente pra afrontar, não pra exaltar a fé dele”, escreveu outra internauta. “O respeito tem que partir dos dois lados, lugar de religião é na igreja!”, comentou outro.

