Agreste Jovem com autismo desaparecido há oito dias é encontrado às margens da BR-232, em Gravatá Jovem foi localizado nesse domingo (27), depois de ser reconhecido por um casal que passava pela rodovia

Um jovem de 20 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encontrado às margens da BR-232, em Gravatá, no Agreste pernambucano, após passar oito dias desaparecido.

O jovem foi localizado nesse domingo (27), depois de ser reconhecido por um casal que passava pela rodovia e que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com a corporação, agentes que atendiam uma ocorrência de trânsito nas proximidades foram ao encontro dele e o convenceram a seguir de viatura até o posto da PRF de Gravatá.

A equipe informou que conseguiu entrar em contato com a mãe do jovem, que mora em Abreu e Lima, na RMR, mas estava em Chã Grande, na Mata Sul.



"Prontamente, os policiais encaminharam o filho de volta aos cuidados da mãe, que ficou emocionada com o reencontro", afirmou a PRF.

